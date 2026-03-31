Sénégal: Esport - Le Sénégal partenaire officiel de l'ENC 2026, El Hadji Mansour Jacques Sagna nommé National Team Manager

Dakar — Le Sénégal fait partie des pays sélectionnés comme partenaires nationaux officiels de l'Esports Nations Cup (ENC) 2026, une compétition mondiale d'Esport basée sur la représentation des nations, a appris de source officielle.

A cette occasion, le président de la Fédération sénégalaise des sports électroniques et disciplines associées (FESSEDA), El Hadji Mansour Jacques SAGNA (alias Lord Aladjiman), a été nommé National Team Manager.

L'annonce a été faite par l'Esports Foundation (EF), qui a retenu la FESSEDA pour représenter le pays dans ce projet international inédit.

La première édition de l'ENC se tiendra à Riyad en Arabie Saoudite du 2 au 29 novembre 2026. Elle introduit pour la première fois un modèle structuré de compétition entre équipes nationales, en complément du système traditionnel basé sur les clubs, selon un communiqué de l'Esports Foundation reçu à l'APS.

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Doté d'un budget global de 45 millions de dollars, environ 25,7 milliards de francs CFA dont 20 millions de dollars, environ 11,45 milliards FCFA, destinés aux partenaires officiels, selon la même source qui ajoute que "ce programme permettra notamment de soutenir le développement de l'Esport au Sénégal, financer les opérations et promouvoir l'équipe nationale".

Dans ce cadre, la FESSEDA sera chargée de constituer les équipes nationales selon les jeux retenus, de mobiliser les communautés locales et de structurer la participation du pays.

La sélection du Sénégal fait suite à un processus compétitif ayant réuni près de 630 candidatures issues de 150 pays, illustrant l'essor mondial de l'Esport, explique le texte.

Selon Hans Jagnow, directeur des relations avec les équipes nationales à l'EF, cité dans le communiqué, l'objectif est de "permettre aux joueurs de représenter leur pays et offrir aux supporters une équipe nationale à soutenir".

Un rôle clé pour le National Team Manager

En tant que National Team Manager, El Hadji Mansour Jacques Sagna "aura pour mission de coordonner les équipes, accompagner les joueurs et assurer une structuration professionnelle ancrée dans les réalités locales", précise le texte.

L'ENC privilégie une approche basée sur des partenaires nationaux reconnus, afin de tenir compte des spécificités de chaque pays.

"Au Sénégal, la FESSEDA, reconnue par le ministère de la Jeunesse et des Sports, s'impose comme l'acteur central du développement de l'Esport et de la représentation nationale", ajoute le texte.

Avec l'ENC, une nouvelle ère s'ouvre pour l'Esport : celle des équipes nationales. "Le Sénégal entend saisir cette opportunité pour renforcer son rayonnement et mobiliser sa jeunesse autour du gaming compétitif", lit-on sur le communiqué.