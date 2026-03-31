Sénégal: CAN fauteuil roulant - le Sénégal termine 2e de sa poule derrière l'Algérie

31 Mars 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le Sénégal, déjà qualifié pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des nations de basket-ball en fauteuil roulant, a terminé deuxième de sa poule après sa courte défaite face à l'Algérie (40-44), lors du dernier match de cette phase disputé, lundi à Luanda.

Les Lions avaient assuré leur qualification avant ce dernier match de poule, après avoir largement dominé le Kenya (66-30), battu le pays hôte l'Angola (54-37) et surclassé la République démocratique du Congo (90-25). Ces équipes sont logés dans la poule A.

Avant le début de la compétition, prévue du 27 mars au 2 avril à Luanda, le sélectionneur Pascal Montet et le capitaine Youssou Diouf avaient souligné que l'équipe se trouvait dans de bonnes conditions de préparation et affiché l'ambition de remporter le titre continental.

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