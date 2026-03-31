Sénégal: Décès de Daddy Bibson - Le ministre de la Culture rend hommage à 'une conscience'

31 Mars 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme, Amadou Ba a rendu hommage, lundi, au rappeur Daddy Bibson, décédé le même jour aux Etats-Unis, estimant qu'il "n'était pas seulement un artiste, il était une conscience".

"Il avait choisi de se rapprocher du divin, avec la même authenticité qui avait toujours guidé son art. Jusqu'au bout, il était entier", fait valoir le ministre dans un communiqué dont l'APS a reçu une copie ;

M. Ba estime que le défunt rappeur "depuis les rues de Rufisque jusqu'aux scènes du monde aura passé toute sa vie à faire du micro un outil de vérité". Selon lui, il a porté pendant plus de trois décennies la parole que beaucoup n'oseraient pas prononcer, celle des quartiers, des oubliés, des invisibles.

"Ses textes ne vieillissent pas. Ku weet xam sa bopp, wala wala bokk, Abul Faydu, autant de pages d'une histoire culturelle qui appartient désormais au patrimoine immatériel du Sénégal", dit-il.

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Il a présenté ses "condoléances les plus attristées à sa famille, à ses frères de scène ainsi qu'à toute la communauté hip hop du Sénégal, cette grande famille qu'il a contribué à bâtir brique après brique, flow après flow".

Né en 1974 à Dakar, Daddy Bibson est co-fondateur du groupe de rap Pee Froiss avec Xuman, pillier du légendaire Rap'Adio aux côtés de Keyti et Iba.

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