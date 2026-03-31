Cote d'Ivoire: Padel/Fip Silver 2026 - Encore du « Magic » à l'Ivoire

Fayza Hojeij veut faire de la Côte d'Ivoire une destination privilégiée de la discipline.

Le Padel ivoirien va encore faire parler de lui. Après une année 2025 qui restera dans les esprits comme l'année de l'entrée officielle de cette discipline en Côte d'Ivoire, la commission padel de la Fédération ivoirienne de tennis (Fit) pilotée par le vice-président Athanase Kacou revient avec une autre saison plus riche et variée.

Samedi, en conférence de presse, cette commission, entourée des promoteurs du club Padel Magic, a annoncé la couleur. Il s'agit d'un tournoi Silver inscrite au circuit officiel de la fédération internationale de padel, qui va se dérouler du mercredi 31 mars au 4 avril.

« C'est un tournoi du circuit international de la fédération internationale de padel qui regroupe en général des joueurs du top 100 au top 50, voire parfois du top 30 ou du top 20 mondial. Il a lieu ici à Padel Magic pour la deuxième édition. La première édition a été un franc succès et nous sommes très heureux de pouvoir réitérer cette expérience et de faire encore mieux que la première fois », a situé la promotrice de l'événement, Fayza Taan Hojeij.

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Cette deuxième édition réunira près de 100 joueurs et joueuses représentant 19 nationalités, confirmant la dimension internationale de ce rendez-vous annuel d'Abidjan.

Les athlètes viendront notamment de Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Ghana, mais aussi d'Argentine, d'Espagne, de France, de Belgique, du Portugal, du Mexique, du Maroc et d'autres pays. Le niveau sportif s'annonce particulièrement élevé avec la présence annoncée de 21 joueurs et joueuses classés dans le top 100 mondial, dont 7 figurent dans le top 50.

Au niveau des Dames, les amateurs de ce nouveau tennis reconnaîtront des joueuses de renom comme Laura Lujan, Letizia Manquillo, Marta Caparros, Julieta Bihadorria et Alix Collombon, qui vont sûrement produire du beau spectacle.

Chez les hommes, le redoutable duo Boris Castro-Juan Cruz Belluati sera de la partie. Sans oublier Aimar Goni, Inigo Jofre, David Alaba et autres virtuoses de ce sport de raquette qui se joue sur un court divisé par un filet, encadré de vitres et grillages. Ça s'annonce chaud.