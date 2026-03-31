Afrique de l'Ouest: Le nouvel ouvrage de Joe Cabral dévoile le frein invisible à la carrière des femmes

Un ouvrage collectif dirigé par l'économiste Joe Cabral alerte sur l'impact décisif de la garde d'enfants sur la carrière des femmes de la classe moyenne en Afrique de l'Ouest. Le livre intitulé « La contrainte de garde d'enfants, un frein à l'essor de la classe moyenne féminine dans l'espace UEMOA » paraîtra ce mois-ci aux Presses Universitaires de Dakar (PUD).

Il se concentre sur cinq pays : Sénégal, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Bénin et, plus largement, l'espace UEMOA. L'ouvrage analyse comment l'absence ou la faiblesse de solutions de garde formelles freine l'accès des femmes à des emplois stables et qualifiés.

Il met en lumière les arbitrages quotidiens entre travail rémunéré, prise en charge des enfants et normes sociales qui assignent encore majoritairement ce rôle aux femmes. Le livre s'adresse aux décideurs publics, chercheurs et acteurs de la société civile engagés sur les questions de genre, d'emploi et de politiques sociales en Afrique de l'Ouest.

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Les résultats annoncés plaident pour un investissement massif dans les services de garde accessibles et de qualité (crèches, préscolaire, dispositifs communautaires encadrés). L'objectif est de lever un frein structurel à la progression professionnelle des femmes, condition clé pour l'élargissement durable de la classe moyenne urbaine dans la région.

Économiste sénégalais, Joe Cabral est professeur titulaire à la Faculté des sciences économiques et de gestion (FASEG) de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il dirige le Laboratoire de recherches sur les institutions et la croissance (LINC), structure spécialisée dans l'analyse des dynamiques de croissance et des institutions en Afrique. Ses travaux portent sur la croissance économique, le marché du travail, les inégalités et le rôle des institutions dans les trajectoires de développement, avec un focus sur le Sénégal et l'espace UEMOA.

Joe Cabral est également l'auteur de l'ouvrage « Sénégal : quand la trajectoire de croissance 'disqualifie' les qualifiés », qui analyse la manière dont l'économie laisse de côté une partie des diplômés.