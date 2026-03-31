Congo-Kinshasa: A Kindu, la RVF appelle à la démolition des constructions à la servitude des cours d'eau

30 Mars 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

La Régie des voies fluviales (RVF), premier secteur Lualaba-Ubundu-Kindu, a appelé lundi 30 mars à la démolition des maisons construites dans les zones de servitude des cours d'eau au Maniema.

Amadi Assumani Assuka, Directeur provincial de cette entreprise publique, a demandé aux habitants concernés d'évacuer ces zones et de ne plus y revenir.

« La ville de Kindu, telle que nous la connaissons depuis plusieurs années, fait aujourd'hui face à une réalité de plus en plus préoccupante : la montée récurrente des eaux, devenue presque un phénomène à chaque saison des pluies », a-t-il déclaré.

Selon lui, cette situation, autrefois rare, était auparavant maîtrisée grâce à une gestion rigoureuse du fleuve et au respect des zones riveraines.

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Mais aujourd'hui, plusieurs facteurs aggravent les inondations : expansion urbaine non planifiée, occupation anarchique des berges, rejets de déchets dans les cours d'eau, non-respect des zones de servitude.

« Avec l'expansion urbaine anarchique, l'occupation des berges et des pratiques inappropriées comme le rejet des déchets, le débordement des eaux devient inévitable », a insisté le Directeur provincial de la RVF.

A Kindu, la lecture de l'échelle d'étiage est actuellement de 5 mètres 39, témoignant d'une montée significative des eaux.

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