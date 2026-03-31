Congo-Kinshasa: Retrait des rebelles de l'AFC/M23 des villages de Lubero

Les rebelles de l'AFC/M23, soutenus par le Rwanda, se sont retirés les 23 et 24 mars de plusieurs villages du territoire de Lubero, au Nord-Kivu qu'ils occupaient depuis plus d'un an.

Ces troupes sont regroupés actuellement dans les agglomérations d'Alimbongo, Kirumba et Kanyabayonga, ont rapporté des sources concordantes, le jeudi 26 mars.

Dans la zone de Kamandi Lac, des mouvements logistiques ont également été signalés, notamment l'évacuation de matériels militaires par voie lacustre vers Vitshumbi, dans le territoire voisin de Rutshuru.

Pendant ce temps, les FARDC ont annoncé dimanche 29 mars, le début des opérations militaires pour contraindre les éléments des Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR), au cantonnement.

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Selon le Lieutenant général Jacques Chaligonza, chef d'état-major adjoint chargé des opérations, un site de transit est déjà opérationnel à Kisangani pour organiser leur retour vers le Rwanda.

Question

Quelle analyse faire du retrait de rebelles de l'AFC/M23 un an après leurs occupations du territoire de Lubero et de l'annonce par les FARDC des opérations contre les FDLR ?

Invités