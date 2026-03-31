Sénégal: Les grands chantiers achevés à plus de 90%

Le Comité d'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse (Cojoj) a initié une visite de terrain, le vendredi 27 mars 2026, sur les différents sites devant abriter l'évènement dans les villes de Dakar et de Diamniadio. Après s'être enquis de l'état d'avancement des travaux, l'organisme a assuré que les grands chantiers de « Dakar 2026 », achevés à plus de 90%, seront livrés dans les délais impartis, avant le mois de juin prochain.

À sept mois du coup d'envoi de la 4e édition des Jeux olympiques de la jeunesse (Joj) « Dakar 2026 », prévus du 31 octobre au 13 novembre 2026, le comité d'organisation a initié une visite de terrain avec la presse nationale et internationale pour lever le voile sur l'état d'avancement des travaux des infrastructures devant abriter l'évènement historique en terre africaine.

Sur le plan opérationnel, les indicateurs semblent au vert avec un taux d'exécution global des chantiers oscillant entre 90 et 93%. Toutes les installations sont presque achevées, même si elles se dressent dans un environnement encore en chantier, selon Thierno Cissé, directeur exécutif adjoint en charge des opérations du Comité d'organisation des Joj (Cojoj).

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« Au niveau des travaux, on est aujourd'hui à plus de 90%. Que ce soit le stade Iba Mar Diop, la Tour de l'œuf ou le Centre équestre de Diamniadio. On a eu, toute la semaine, une visite du Comité international olympique pour faire un examen à date de l'état d'avancement des chantiers.

Le Centre équestre en phase de finition Avec une attention particulière sur les sites, comme l'a signalé le directeur exécutif des Jeux olympiques, Christophe Dubi, le Cio est très satisfait par le niveau d'exécution », a-t-il confié.

À l'en croire, tous les spécialistes du Cio s'accordent à dire que l'ensemble des chantiers sont dans les délais impartis. Thierno Cissé de poursuivre : « On devrait même avoir le plaisir de disposer des sites bien en avant. Ce qui fera la fierté du Sénégal et de l'Afrique pour montrer qu'on est vraiment capables de mettre un niveau d'exigence élevé et de livrer les chantiers à temps ».

Composée de membres du Cojoj et de journalistes, la délégation conduite par Thierno Cissé, s'est d'abord rendue à Diamniadio, ville située à environ 30 kilomètres de Dakar, pour voir de près trois des quatre sites de compétition, à savoir le Centre équestre, le Stade Abdoulaye Wade et le Dakar Arena.

Parmi les infrastructures « héritage » des Joj, le centre d'équitation, avec des installations aux standards internationaux sur près de 9000 m2, est en phase de finition. Durant la compétition, il accueillera les épreuves de saut d'obstacles.

« Vingt-quatre athlètes, dont 12 garçons, vont compétir sur ce site du 29 octobre au 6 novembre. Au mois de novembre dernier, une phase test a été organisée avec le tournoi World Jumping Challenge 2025, une compétition de la Fédération internationale équestre », a informé Thierno Cissé.

Le bâtiment abritera un restaurant, des vestiaires pour les athlètes, des espaces de stockage des obstacles, deux zones spectateurs d'une capacité de 960 personnes dont une tribune de 480 places. Le centre de contrôle pour la sécurité est déjà terminé et la voirie menant au site sera bientôt aménagée.

« Nous sommes aujourd'hui à 93 % de réalisation. Les installations seront livrées en fin mai, mi-juin », assure le responsable du chantier, Christian Dione, précisant que le site ira ensuite à la Gendarmerie nationale et accueillera, durant les Jeux, un programme d'initiation à l'équitation pour une cinquantaine d'enfants.

La délégation a ensuite effectué une visite au niveau du stade Abdoulaye Wade, retenu pour la cérémonie d'ouverture, le 31 octobre 2026, ainsi que les épreuves de tir à l'arc, avant de faire le tour de Dakar Arena qui accueillera les épreuves de Badminton et la finale du Futsal.

Le Tour de l'œuf et le stade Iba Mar Diop bientôt opérationnels

Après l'étape de Diamniadio, cap sur les sites basés à Dakar-ville avec les deux principaux sites en travaux, le complexe de la Tour de l'Œuf et le Complexe multisports Iba Mar Diop.

Les gros œuvres déjà réalisés, la piscine olympique, nichée dans le premier complexe sportif situé au Point E, est presque achevée avec une tribune flambant neuve de 2050 places et 3 bassins. Le taux d'exécution tournerait autour de 90%.

Selon Thierno Cissé, le complexe de la Tour de l'Œuf accueillera les épreuves de basketball 3x3, de baseball à 5, de break dance, de natation et de skateboard. À quelques mètres, les travaux d'aménagement d'une zone de 5 hectares avancent, avec un parking d'une capacité de 150 voitures.

D'après Fatouma Touré, responsable du site, un parc adjacent sera également aménagé, comprenant deux terrains de basket, un terrain de handball et un court de tennis recouverts de dalles en Pvc de type Power Game. Deux terrains en gazon synthétique seront réalisés dans le cadre de l'héritage.

À quelques encablures du Point E, à la Médina, le Complexe multisport Iba Mar Diop est déjà sorti de terre et les travaux avancent à grands pas.

Le chantier, qui s'étend sur 5 hectares, comprend une tribune principale de 8.000 places, une mini-aréna de 3.000 places et un centre d'hébergement.

« Nous sommes dans la phase de finition. Les travaux sont réalisés à 90% et les Sénégalais peuvent être rassurés. Pour le terrain de handball, il ne reste qu'à poser le bardage et finaliser quelques revêtements de sol, les portes et les faux plafonds. Pour la tribune de football, nous allons entamer le carrelage des escaliers et la pose de l'éclairage. Ce sont des travaux de finition qui ne nécessitent pas beaucoup de temps », a rassuré Saliou Sène, coordinateur adjoint du projet.

En plus de ces deux sites de la ville de Dakar, il y aura également la Corniche Ouest, espace ouvert sur l'Atlantique qui sera le cœur des festivités et des activités de mobilisation de la jeunesse. Elle accueillera, en outre, les sports d'engagement ainsi que les départs et arrivées des épreuves de cyclisme sur route.