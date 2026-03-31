Afrique: Les Lions à l'épreuve des Scorpions

Victorieux du Pérou (2-0), le samedi 28 mars 2026, à Paris, le Sénégal a fêté de la meilleure des façons le titre de champion d'Afrique avec la diaspora. Les Lions, qui affrontent la Gambie, ce mardi, au Stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, à 19h00, souhaitent enchaîner pour faire respecter leur statut de meilleure sélection africaine.

Après avoir fêté leur titre de champion d'Afrique, le samedi 28 mars 2026, dans un Stade de France plein comme un oeuf, Idrissa Gana Guèye et ses coéquipiers vont prendre d'assaut, ce mardi 31 mars, le Stade Abdoulaye Wade de Diamniadio où la même ferveur sera attendue.

Au vu de l'actualité marquée par la décision du Jury d'Appel de la Caf de retirer le titre de champion d'Afrique au Sénégal et la bronca internationale qui s'en est suivie, le public devrait se déplacer en masse pour apporter son soutien sans faille aux joueurs.

Ces derniers, comme ils l'ont avoué après le succès (2-0) sur le Pérou, ont fait leur travail sur la pelouse, le 18 janvier dernier, à Rabat, et attendent que les autorités sportives en fassent de même devant le Tribunal arbitral du sport (Tas).

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En attendant le verdict final, ils se concentrent sur le duel de ce mardi face à la Gambie.

Ce derby sous-régional, toujours très disputé face au voisin le plus proche du Sénégal, sera d'une grande importance pour la préparation à la Coupe du monde. L'occasion sera encore donnée à Pape Thiaw de tester certains de ses joueurs.

Si le vainqueur du Chan et de la Can a quasiment bouclé son effectif pour le Mondial, il y a encore certaines places à donner.

Face au Pérou, plusieurs joueurs comme Ibrahim Mbaye, Mory Diaw, Mamadou Sarr, Nicolas Jackson..., se sont mis en évidence.

Devant les Scorpions, beaucoup devront saisir l'opportunité qui leur sera accordée pour taper dans l'oeil du coach.

Pape Thiaw va ainsi chambouler son 11 de départ par rapport à celui qui a affronté le Pérou.

Même si ce n'est qu'un match amical, le face-à-face avec la Gambie sera d'une grande importance pour les joueurs qui chercheront une place pour la Coupe du monde.

Il ne faudra surtout pas sous-estimer les Scorpions de la Gambie qui réalisent une belle progression sur l'échiquier du football africain depuis plusieurs années.

La dernière confrontation entre les deux pays frères s'était soldée par une large victoire du Sénégal (3-0), lors de la Can 2023, en Côte d'Ivoire.

Yankuba Minteh et ses coéquipiers essaieront de prendre leur revanche.

Ce sera sans compter avec les Lions qui, après leur beau sacre à la Can, voudront rester sur une bonne dynamique.