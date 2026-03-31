Sénégal: Nampalys Mendy dévoile les deux joueurs qui l'ont le plus impressionné

Nampalys Meendy est un joueur d'expérience. Le footballeur de 33 ans, qui a débuté sa carrière en 2010, a croisé pas mal d'adversaires sur les pelouses françaises et anglaises. Et forcément, certains l'ont marqué plus que d'autres. Le milieu de terrain sénégalais en a d'ailleurs noté deux qui lui ont causé beaucoup de soucis.

« Eden Hazard, c'était abusé. Il faisait ce qu'il voulait. Après, c'est Pogba. Je jouais dans l'entrejeu contre lui, c'était dur (rires). En plus, il dégage une aura. Tu vois, dans les mangas, dans Hunter x Hunter, ils ont des auras. Pogba, c'est ça. Il dégage quelque chose. Tu sais qu'il est spécial. Comment il est grand, large et technique à la fois. En fait, sa technique est choquante par rapport à son corps. Sa fin de carrière ? C'est vraiment dommage, mais il a marqué l'histoire », a confié Nampalys Mendy au micro de Foot Mercato.