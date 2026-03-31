Cameroun: Obsèques d'ekane - Un testament audio brise la famille et ébranle le manidem

Trois fils contre une veuve, un parti et un hôpital

Trois fils. Une veuve. Un parti politique. Un hôpital. Tous devant le tribunal de première instance. Les obsèques d'Anicet Ekane, prévues le 25 avril, sont suspendues à une décision de justice. La voix du défunt, elle, est déjà publique.

Ce que l'enregistrement révèle

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Avant sa mort, Anicet Ekane a enregistré un message vocal précisant ses volontés funéraires. L'avocat de sa veuve a divulgué cet enregistrement. Les instructions sont sans équivoque.

Ekane désigne le MANIDEM le Mouvement Africain pour la Nouvelle Indépendance et la Démocratie comme seul organe directeur de ses obsèques. Il cite nommément les responsables : Mariane, Ketchateng et la trésorière du parti. Il exclut explicitement Dongmo de la présidence de ce dispositif. La famille est reléguée à un rôle secondaire. Les enfants peuvent contribuer, mais sans occuper de fonction de direction. La formulation est tranchante : "Je suis formel. Il n'y a rien à ajouter."

Pourquoi les fils ont saisi la justice

Les trois fils d'Anicet Ekane contestent leur mise à l'écart. Ils se disent marginalisés dans l'organisation des obsèques. Leur recours judiciaire cible trois parties simultanément : la veuve, le MANIDEM et l'hôpital Laquintinie, où le corps du défunt est vraisemblablement conservé.

La demande centrale est un report de la date des obsèques fixée au 25 avril. L'audience au tribunal de première instance doit statuer sur la recevabilité de cette demande. La bataille n'est pas seulement familiale. Elle est aussi politique et symbolique.

Comment se règle juridiquement un conflit sur des obsèques

Le conflit d'obsèques se définit comme un litige portant sur l'organisation des funérailles d'un défunt, opposant les ayants droit légaux aux exécuteurs testamentaires désignés. En droit camerounais, les volontés exprimées par le défunt de son vivant constituent un élément central de l'appréciation judiciaire, sans pour autant avoir force exécutoire absolue.

L'enregistrement vocal divulgué par l'avocat de la veuve constitue une pièce à conviction. Sa valeur probante dépend de son authentification. Le tribunal devra trancher entre deux légitimités : celle du sang, incarnée par les fils, et celle de la volonté exprimée, portée par le MANIDEM et la veuve.

L'hôpital Laquintinie est impliqué en tant que dépositaire du corps. Toute décision judiciaire sur le calendrier des obsèques passe par son rôle logistique.

Ce que ce conflit révèle et ce qu'il va provoquer

À court terme, l'audience va créer un précédent médiatique. La diffusion du testament audio d'Ekane transforme un deuil privé en affaire publique. Chaque déclaration, chaque audience, chaque fuite devient du contenu. Le MANIDEM se retrouve dans une position inconfortable : défendre les volontés de son fondateur tout en gérant une crise de communication ouverte.

Pour la veuve, le recours à l'enregistrement vocal est une stratégie de légitimation directe. Elle court-circuite les contestations des fils en plaçant la voix du défunt au centre du débat.

À moyen terme, l'issue de ce procès va redéfinir la gouvernance interne du MANIDEM. Si la justice valide la primauté des volontés d'Ekane, le parti sort renforcé dans sa légitimité à gérer l'héritage politique du fondateur. Si elle donne raison aux fils, c'est une brèche dans la structure partisane.

Qui parle au nom d'Anicet Ekane ?

La vraie question que ce procès pose n'est pas celle du calendrier des funérailles. Elle est plus fondamentale : à qui appartient la mémoire d'un homme politique après sa mort ? À sa famille biologique ou à son engagement partisan ? La réponse du tribunal, quelle qu'elle soit, ne clôturera pas le débat. Elle l'ouvrira.