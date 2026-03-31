Ethiopie: Les universités éthiopiennes sont encouragées à jouer un rôle accru dans le renforcement de la résilience climatique du pays à travers la recherche scientifique.

Addis-Abeba — Les institutions d'enseignement supérieur en Éthiopie sont invitées à intensifier leur contribution à la lutte contre le changement climatique, notamment par le développement de travaux de recherche.

Les parties prenantes insistent sur la nécessité d'une coopération académique mieux structurée pour faire face aux enjeux climatiques.

Cet appel a été formulé à l'occasion de la première assemblée générale du Forum éthiopien des universités pour l'action climatique, un cadre réunissant responsables politiques et dirigeants universitaires afin de renforcer la synergie face aux défis environnementaux.

Le ministre d'État à la Planification et au Développement, Seyoum Mekonnen, a mis en avant le rôle déterminant des universités dans l'amélioration de la réponse nationale au changement climatique.

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Il a souligné la nécessité pour les établissements d'enseignement supérieur de collaborer étroitement afin de concevoir des solutions innovantes, à la fois scientifiques et pratiques, pour faire face aux risques climatiques.

Il a également rappelé que l'économie verte résiliente au climat constitue un axe central de la politique climatique nationale.

Selon lui, l'Éthiopie se distingue par son engagement environnemental, illustré notamment par la plantation de plus de 48 milliards de jeunes plants dans le cadre de l'Initiative pour un héritage vert, ainsi que par des avancées notables dans le domaine des énergies renouvelables.

« Ce forum représente une plateforme clé pour renforcer les liens entre les décideurs publics et les institutions académiques », a-t-il déclaré.

Il a en outre indiqué que le ministère de la Planification et du Développement poursuivra le renforcement de ses partenariats avec les universités pour intensifier la lutte contre le changement climatique.

De son côté, le président par intérim de Université d'Addis-Abeba, Samuel Kifle, a mis en exergue le rôle essentiel des universités dans la production de solutions scientifiques favorisant la résilience climatique.

Il a souligné que les institutions universitaires doivent aller au-delà des approches théoriques et privilégier des recherches appliquées, orientées vers des résultats concrets.

Enfin, il a qualifié la mise en place de ce forum d'étape majeure, susceptible de renforcer les efforts nationaux en matière de lutte contre le changement climatique et de soutenir le programme de développement durable de l'Éthiopie.