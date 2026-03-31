Ethiopie: L'Éthiopie et l'AIIB ont engagé des discussions en vue d'intensifier leur collaboration pour mobiliser des financements destinés aux projets d'infrastructures jugés prioritaires.

Le ministre des Finances, Ahmed Shide, a eu un entretien fructueux avec le président de Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures en vue de consolider davantage le partenariat entre l'Éthiopie et l'institution.

Dans un communiqué de presse adressé à ENA, le ministère des Finances a précisé que les échanges ont porté sur le renforcement de la coopération autour des projets prioritaires liés aux infrastructures et au développement, notamment la possibilité d'un appui financier au projet d'aéroport international de Bishoftu.

Au cours des discussions, le ministre des Finances, Ahmed Shide, a mis en avant l'importance stratégique de ce projet, soulignant son rôle dans la consolidation de la position de l'Éthiopie comme hub aérien régional ainsi que dans le soutien à une croissance économique durable.

Les deux parties ont par ailleurs examiné les moyens d'intensifier leur collaboration afin de mobiliser davantage de financements issus du secteur privé.

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Le ministre a également insisté sur le rôle clé de la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures dans la stimulation des investissements privés et dans la promotion d'une participation accrue du capital privé dans les infrastructures.

Enfin, les deux parties ont réaffirmé leur volonté commune de renforcer leur coopération et de progresser vers des actions concrètes visant à soutenir le développement d'infrastructures durables et une croissance tirée par le secteur privé en Éthiopie.