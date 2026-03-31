Soudan: Le Président du CST informé sur la performance du Parquet général

31 Mars 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le président du Conseil souverain de transition, le général Abdel Fattah Al-Burhan, s'est informé aujourd'hui du travail du Parquet général et des efforts déployés pour assurer la justice et protéger les droits humains.

Lors de sa rencontre à son bureau avec le procureur général Intisar Ahmed Abdelal, le président a examiné les plans et programmes du Parquet visant à garantir la primauté du droit, ainsi que les visites sur le terrain effectuées par ses équipes dans plusieurs prisons des États pour évaluer les conditions des détenus.

La réunion a également porté sur les enquêtes menées par le Parquet sur les crimes et violations graves commis par la milice Al-Daglo contre les civils, ainsi que sur les efforts pour lutter contre la corruption et assurer la responsabilité, dans le respect des droits humains.

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