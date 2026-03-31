Soudan: Les Forces Armées repoussent une attaque lancée par la milice Al Daglo dans la ville de Dalanj

L'armée soudanaise, appuyée par des forces de soutien, a repoussé une attaque lancée par la milice terroriste Al Daglo et ses mercenaires dans la ville de Dalanj au cours des dernières 24 heures.

Dans un communiqué publié dimanche, les forces armées ont indiqué que leurs unités ont mené « une bataille acharnée avec courage et détermination », infligeant de lourdes pertes humaines et matérielles à la milice et à ses éléments.

Selon le communiqué, 36 véhicules de combat ont été détruits, tandis que 4 autres ont été saisis, en plus de la neutralisation de dizaines de combattants de la milice.

Le communiqué a ajouté que, face aux frappes intensives et à l'effondrement total de leurs rangs, les éléments de la milice ont pris la fuite, abandonnant leurs morts et leur équipement sur le terrain.

Les forces armées ont souligné que les résultats obtenus à Dalanj reflètent l'unité de volonté entre l'armée et les citoyens, affirmant que la milice terroriste et ses alliés sont voués à disparaître.