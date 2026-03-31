Afrique: Arrivée d'un avion transportant des rapatriés Soudanais en provenance d'Ouganda

Un avion transportant 49 ressortissants soudanais de retour volontaire de l'Ouganda est arrivé aujourd'hui à Port-Soudan, dans le cadre du programme de rapatriement organisé par les autorités.

Les responsables du comité de retour volontaire ont confirmé que les rapatriés sont arrivés en toute sécurité et seront transférés vers Khartoum après l'achèvement des dispositions nécessaires.

Ils ont également souligné que les opérations de retour volontaire se poursuivront dans les prochains jours afin de permettre à davantage de Soudanais de regagner le pays, saluant les efforts des institutions gouvernementales et des parties concernées, y compris l'ambassade du Soudan en Ouganda.

De leur côté, les rapatriés ont exprimé leur satisfaction à leur retour au pays. remerciant les autorités pour les facilités accordées et l'accueil chaleureux.