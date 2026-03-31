Congo-Brazzaville: Chine/Congo - Le tarif douanier zéro à100% entre en vigueur

Le Congo bénéficie officiellement, à compter de ce 1er avril, du traitement du tarif douanier zéro à 100% de catégories de ses produits exportés vers la Chine, conformément à l'arrangement des récoltes précoces de l'Accord de partenariat économique pour le développement partagé signé par les deux parties, le 4 novembre 2025.

L'un des premiers pays bénéficiaires du traitement du tarif douanier zéro, le Congo se trouve à l'avant-garde de la coopération économique et commerciale entre la Chine et l'Afrique. Cette politique préférentielle représente non seulement la réduction tarifaire, mais aussi une solidarité fraternelle Chine-Congo, et une action concrète pour la construction d'une communauté d'avenir partagé Chine-Afrique à l'ère nouvelle.

Innovation politique et sens d'engagement de la Chine

Malgré le contexte actuel marqué par la faiblesse de la croissance mondiale, la montée du protectionnisme et la multiplication des risques géopolitiques, la Chine ouvre fermement sa porte vers l'extérieur. Le traitement du tarif douanier zéro constitue une mesure importante de la Chine pour élargir de sa propre initiative et l'ouverture de son marché.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La mesure d'accorder le traitement de tarif douanier zéro à 100% de catégories de produits exportés vers la Chine en faveur de trente-trois pays africains les moins avancés a été annoncée lors du sommet Forum sur la coopération Chine-Afrique, en septembre 2024, à Beijing. Celle-ci va s'étendre, à compter de ce 1er avril, à cinquante-trois pays du continent qui entretiennent des relations de coopération avec la Chine.

Cette transition fait de la Chine la première économie mondiale principale à ouvrir son marché vers la quasi-totalité de l'Afrique. L'objectif est de valoriser les bénéfices de la modernisation en transcendant les différences en termes de niveau de développement.

« Nous avons contourné une longue période de négociation et offert directement les préférences tarifaires les plus importantes au Congo, en vue de renforcer dans les meilleurs délais la compétitivité des produits congolais dans le marché international », a indiqué An Qing, ambassadrice de Chine au Congo, saluant l'entrée en vigueur de cet accord.

Une opportunité pour le développement diversifié du Congo

Selon la diplomate chinoise, la politique de tarif douanier zéro joue un rôle de moteur important dans la diversification économique du Congo qui dispose, sur le plan agricole, de vastes terres arables et de ressources hydriques abondantes.

Grâce à la politique de tarif douanier zéro, a souligné An Qing, les barrières du marché sont largement abaissées, des produits agricoles congolais tels que le poria cocos et les arachides entrent dans le marché chinois à des prix extrêmement compétitifs. Une politique qui contribue non seulement à la transformation primaire des produits agricoles et à l'augmentation de leur valeur ajoutée, mais aussi à l'amélioration des revenus des agriculteurs locaux, a--telle ajouté.

Sur le plan industriel, la politique de tarif douanier zéro renforce davantage l'attractivité du Congo pour les investissements. La stabilité politique sur le long terme encourage de plus en plus d'investisseurs étrangers à s'implanter et à développer leurs activités au Congo.

« Le modèle caractérisé par "l'exportation des produits congolais vers la Chine sans droits de douane" canalise les capitaux vers les secteurs productifs et contribue à l'intégration profonde du Congo dans les chaînes de valeur mondiale. En plus, la synergie entre la production et le commerce stimule le développement des services modernes tels que la logistique, le stockage et le contrôle qualité », a précisé l'ambassadrice.

Dans la faisabilité, la politique chinoise offre en même temps de nombreux emplois à la jeunesse congolaise dynamique et entreprenante tout en favorisant, par le biais du transfert des technologies, la formation de talents qualifiés dans les domaines du commerce et de la production, en vue de semer les graines du développement durable du pays.

« Les retombées positives de la politique de tarif douanier zéro vont non seulement insuffler une forte dynamique à la construction d'une communauté d'avenir partagé Chine-Congo de haut niveau, mais aussi offre un modèle faisable pour la construction d'une communauté d'avenir partagé Chine-Afrique à l'ère nouvelle », a déclaré An Qing.

En rappel, une dizaine d'entreprises chinoise et congolaise avait signé, le 26 février à Brazzaville, la lettre d'intention de cette coopération, en présence du ministre de la Coopération internationale et du Partenariat public-privé, Denis Christel Sassou N'Guesso, et de l'ambassadrice de Chine au Congo.