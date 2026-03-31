Afrique: Préservation du patrimoine - L'École africaine d'Okemba M'Otsangou

À l'initiative d'Okemba M'Otsangou il y a plus de vingt ans, le concept de l'École africaine a été créé pour répondre à un besoin vital au sein de la diaspora africaine en Europe. Conçu pour faire dialoguer les diasporas intergénérationnelles, il permet de faire connaître au grand public le riche patrimoine culturel africain dans sa diversité continentale.

Au demeurant, en appui d'un agrément obtenu auprès du ministère de l'Enseignement, il s'agit de dispenser des cours en présentiel abordant plusieurs thématiques, en l'occurrence, l'histoire, celle des mouvements de libération sur le continent africain et au sein des diasporas africaines, histoire culturelle, histoire du droit, histoire des idées, histoire des institutions. Également la musique africaine pour son influence prépondérante à l'échelle planétaire (Reggae ; rumba ; bossanova ; tango ; samba ; jazz ; blues ) à travers les divers mouvements migratoires. Et puis, les arts culinaires africains et vestimentaires ne sont pas en reste.

Afin de vulgariser les contenus de ces cours pédagogiques, l'initiateur participe et organise lui-même des séminaires, des conférences et différents ateliers thématiques. Le partage de cette connaissance a pour cible à la fois les enfants et les jeunes adultes en priorité. Le concept apporte également, pour les parents qui le souhaitent, un accompagnement scolaire pour les élèves du primaire au secondaire, à travers un abonnement annuel.

Outre la diffusion des cours en présentiel, les contenus de l'École Africaine sont diffusés via les réseaux sociaux, d'où l'accent mis, il y a six ans, sur la visibilité de la plateforme en ligne, de Mission Congo Square sur la forme numérique. Le relais est assuré également grâce au partenariat avec l'association Impro Nord.

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