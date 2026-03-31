Congo-Brazzaville: Congo/FAO - Le Dr Ricarda Mondry fait le pont entre l'agriculture et le développement local

La représentante de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) au Congo, le Dr Ricarda Mondry, qui a échangé le 30 mars à Brazzaville avec le ministre de l'Assainissement urbain, du Développement local et de l'Entretien routier, Juste Désiré Mondelé, a rappelé qu'on « ne peut pas faire de l'agriculture sans le développement local ».

Les deux personnalités ont passé en revue, lors de leur première rencontre, les différents projets à développer entre la FAO et le ministère en charge du Développement local. Une occasion pour Ricarda Mondry de rassurer Juste Désiré Mondelé sur un possible accompagnement. « Traditionnellement, la FAO est attachée au ministère de l'Agriculture qui reste notre partenaire principal, mais pour que l'agriculture marche bien, il y a beaucoup de domaines qu'il faut toucher. Sans un développement local, l'agriculture a du mal à bien fonctionner. C'est pour cela que nous sommes prêtes à accompagner ce ministère, parce que l'agriculture se fait dans les champs de gens, et cela demande aussi un travail de l'ensemble des acteurs qui existent dans cet endroit », a indiqué la représentante de la FAO au Congo.

En effet, la FAO finance le Projet d'appui technique pour une gouvernance responsable des régimes fonciers, la gestion des terres coutumières et le développement local dans le district de Makoua, département de la Cuvette. « Nous attendons maintenant la lettre de demande officielle du ministère, sinon nous sommes partantes. Comme vous le savez, la FAO a des petits montants d'argent propre et elle est prête à investir dans ce projet, surtout que la population locale s'y intéresse. L'année dernière, il y avait un atelier qui a eu lieu, comme il y a un intérêt local dans ce projet, il y a aussi l'appui du ministère, dans ce cas-là, la FAO est prête à l'accompagner », a-t-elle précisé à sa sortie d'audience.

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Un autre aspect important touchant le ministère de l'Assainissement urbain, du Développement local et de l'Entretien routier qui a retenu l'attention du Dr Ricarda Mondry, en rapport avec le projet de Makoua, est la question des routes. Selon elle, même si la FAO ne peut pas appuyer l'entretien routier à cause de l'insuffisance des fonds, la route reste capitale pour l'écoulement des produits. « Lorsque vous produisez, la vision est qu'on puisse vendre. L'agriculture est une profession. Au Congo, nous avons quand même une nature qui y est favorable et beaucoup de jeunes sont en quête d'emplois. La profession d'agriculteur est très belle et vraiment intéressante », a commenté le Dr vétérinaire, insistant sur l'importance des routes pour l'acheminement des marchandises vers les grands centres urbains.

S'agissant des missions de la FAO, Ricarda Mondry a rappelé que cette agence onusienne œuvre, entre autres, pour l'éradication de la faim, l'amélioration de la production, de l'environnement, de la nutrition et de la vie de la population. « Quand on parle de l'agriculture, c'est très important pour les gens d'être rassurés sur les questions du foncier, parce que si on veut investir, on a besoin d'avoir droit aux terres et de connaître le statut exact de là où on veut travailler. Cela concerne l'agriculture traditionnelle, donc les plantations, l'agroforesterie… Nous avons aussi des projets avec le ministère de l'Economie forestière. Donc, c'est vraiment une question qui est très importante », a-t-elle laissé entendre.