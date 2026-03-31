Congo-Brazzaville: Disparition - La diplomatie congolaise en France s'incline devant le cercueil de Philippe Mvouo

Les ambassadeurs Henri Ossebi et Rodolphe Adada, accompagnés de Valère Eteka, médiateur de la République et ami personnel de l'illustre disparu, ont assisté, le 30 mars à la mi-journée, aux obsèques de l'ancien ministre et ancien président du Conseil supérieur de la liberté de communication, Philippe Mvouo, à Orléans, en France.

Lors du recueillement à l'hôpital d'Orléans-la Source, les témoignages de Franck Poos, un de ses proches collaborateurs, et de Julien Mvouo ont ému l'assistance. En tant que fils, dans son oraison funèbre, Julien Mvouo a tout d'abord remercié le président de la République qui appelait son père, de façon affectueuse, "son lieutenant". Des remerciements également à l'adresse de l'ambassadeur Rodolphe Adada ainsi qu'aux Congolais résidant à Orléans pour leurs messages de réconfort et toutes autres marques de sympathie.

Refusant de parler de son père au passé, il a simplement dressé le portrait d'un "papa attentionné" pour ses onze enfants, selon le comportement de chacun. Et, comme signe du destin, un des enfants est né un 14 septembre, comme lui né le 14 septembre 1951.

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Après cette cérémonie d'Orléans, la suite du programme s'effectue à partir de ce 31 mars pour un dernier hommage tout d'abord à Brazzaville et, ensuite, à Kellé, chef-lieu du district du même nom situé dans la région de la Cuvette-Ouest, en République du Congo.

Rappelons que l'ancien président du Conseil supérieur de la liberté de communication, Philippe Mvouo, est décédé à l'aube du 18 février, à la suite d'une longue maladie, au Centre hospitalier universitaire d'Orléans où lui étaient prodigués des soins depuis 2022. Cette triste nouvelle avait été rendue publique par sa famille.