Sénégal: Le Secrétaire d'État à la Culture salue un hommage mérité à un bâtisseur de l'école sénégalaise

Le Secrétaire d'État à la Culture, aux Industries créatives et au Patrimoine historique, Bacary Sarr, a procédé, hier,à l'inauguration du nouveau bâtiment du Centre de Lecture et d'Animation Culturelle (CLAC) de Tanaff, désormais baptisé du nom de feu Mademba Gueye, ancien directeur d'école et figure emblématique de l'éducation au Sénégal.

Devant une assemblée composée des autorités administratives, coutumières, municipales et des représentants de la famille du parrain, il a d'emblée salué « la qualité de l'accueil et la présence massive, qui témoigne de l'intérêt que vous portez à la chose culturelle ». le Secrétaire d'État a réaffirmé l'engagement du gouvernement à faire de la culture un levier de développement local. « À travers la construction de ce centre, mon Département réaffirme son adhésion sans réserve au processus de territorialisation des politiques publiques et en particulier, au volet Culture du Plan Diomaye pour la Casamance », a-t-il déclaré.

Il a également salué le rôle des collectivités locales, notamment celui du maire Léonce Nzally et de son conseil municipal, dont la décision d'octroyer le terrain et de formaliser une convention de partenariat constitue, selon lui, « un acte fort de gestion visionnaire ».Il n'a pas manqué de rendre hommage à Mademba Gueye (1941-2019), ancien élève du lycée Faidherbe de Saint-Louis et major du Centre de formation pédagogique en 1964. « De Podor à Ziguinchor, sa carrière de pédagogue se confond avec l'histoire de la construction de notre système éducatif », a rappelé le Secrétaire d'État, avant d'ajouter : « L'inauguration du CLAC de Tanaff à son nom est un hommage mérité de la Nation à quarante ans d'engagement citoyen et d'humanisme exceptionnel ».

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Le Secrétaire d'État à la Culture, aux Industries créatives et au Patrimoine historique a invité le maire et son équipe à « poursuivre leur soutien aux animateurs et au comité de gestion du Clac, notamment pour l'entretien rigoureux de ses locaux », condition essentielle, selon lui, pour « pérenniser nos collections et sécuriser l'investissement consenti pour les générations futures ».