Madagascar: Traitement du cancer - Un hôpital dédié à l'oncologie en vue

La prise en charge du cancer va connaître un nouveau tournant. La Présidence de la République de Madagascar annonce la mise en place d'un hôpital dédié au traitement de cette maladie.

Une prise en charge complète du cancer devrait voir le jour dans la capitale d'ici quelque temps. La Présidence de la République de Madagascar a annoncé, hier, la construction d'un hôpital spécialisé dans le traitement du cancer à Antananarivo.

« Il ne s'agit pas seulement de construire une infrastructure, mais de mettre en place tout un système, allant du dépistage au traitement conforme aux normes internationales, jusqu'au suivi à long terme », a déclaré le colonel Michaël Randrianirina, président de la République, dans le cadre de la signature du protocole d'accord pour la mise en place de cette infrastructure avec le partenaire de l'État dans ce projet, Mpithi Holdings, un groupe de services en oncologie opérant en Afrique du Sud et en Eswatini, spécialisé dans la fourniture de soins oncologiques avancés.

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Ce projet consiste à mettre en place des équipements conformes aux normes requises, tels que l'imagerie par résonance magnétique (IRM), la radiothérapie et les technologies modernes nécessaires au traitement du cancer. « Le départ massif de nombreux médecins à l'étranger ces derniers temps s'explique principalement par l'insuffisance des équipements hospitaliers à Madagascar, qui ne leur permettent pas de mettre pleinement en pratique leurs compétences.

Ce centre privé sera à la fois un centre de traitement, de recherche et d'essais cliniques», indique le professeur en dermatologie Fahafahantsoa Rapelanoro-Rabenja, en soulignant le manque de recherche approfondie sur le cancer de la peau, par exemple, à Madagascar.

Difficultés

La mise en service de cet hôpital est envisagée pour 2027, selon une source auprès du ministère de la Santé publique. L'objectif principal de ce partenariat est de réduire le recours aux évacuations sanitaires pour les patients atteints de cancer. Le cancer constitue un problème de santé majeur, avec de nombreuses difficultés associées, notamment sur le plan financier, matériel, ainsi que la distance entre les patients et leur famille lors des soins.

De nombreux Malgaches sont encore contraints de quitter Madagascar pour se faire soigner, tandis que beaucoup d'autres n'ont pas accès à un traitement à temps. Chaque année, d'importantes sommes d'argent sortent du pays pour financer des soins effectués à l'étranger. Le coût du traitement peut atteindre jusqu'à 350 millions d'ariary (70 000 euros) pour un seul patient.

Un oncologue estime à près de 2 000 le nombre de nouveaux cas de cancer détectés chaque année dans tout Madagascar.

« Ce qui nous fait principalement défaut actuellement, c'est le TEP-scan, une technique d'imagerie de médecine nucléaire permettant de détecter certaines lésions tumorales, d'en réaliser le bilan d'extension et d'évaluer leur réponse au traitement, ainsi que la décentralisation des soins vers les autres régions», indique cette source. Le traitement du cancer est principalement concentré dans la capitale.