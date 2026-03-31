Madagascar/Guinée Equatoriale: Football - Amical - Les Barea supérieurs aux Équato-Guinéens sur le papier

Les protégés du coach Corentin Martins rencontreront en amical, ce mardi, les Nzalang équato-guinéens. Madagascar avait battu cette nation lors d'un match amical en novembre.

Premier match, première victoire de la saison. L'aventure en terre turque se poursuit. Les hommes du sélectionneur Corentin Da Silva Martins joueront, ce mardi, leur deuxième match amical dans le cadre de la fenêtre FIFA à Antalya, en Turquie. Après la victoire 5 à 2 contre les Faucons blancs du Kirghizistan, les Barea affronteront, à midi (heure malgache), les Nzalang Nacional équato-guinéens. Le match se déroulera au stade Emir Complex, à Antalya, qui avait déjà accueilli la rencontre amicale entre les deux nations le 17 novembre dernier, à l'issue de laquelle les hommes de Corentin Martins s'étaient imposés 2 à 0.

Le mercredi précédent, les Nzalang Nacional avaient eux aussi battu en amical les Kirghizes (1-0), sur penalty, en Turquie.

Avec quatre victoires sur les cinq confrontations entre les deux nations, Madagascar apparaît supérieur sur le papier face à la Guinée équatoriale. Outre la victoire 2 à 0 en match amical en novembre, les Barea avaient battu leur adversaire à l'aller comme au retour (1-0), dans le cadre des qualifications à la Coupe d'Afrique des nations, les 13 et 16 octobre 2018.

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Revanche

Lors de la phase qualificative à la Coupe du monde en 2011, Madagascar, alors classé 104e mondial et 22e en Afrique, avait battu 2 à 1 la Guinée équatoriale, 105e mondiale et 23e en Afrique, au match retour, après une défaite 0-2 à l'aller. Concernant le parcours des Nzalang Nacional en compétitions officielles, la sélection équato-guinéenne avait terminé 5e du groupe H, avec trois victoires, deux nuls et cinq défaites.

Les Nzalang avaient battu le Malawi (1-0), Sao Tomé-et-Principe à l'aller et au retour (2-0 et 3-2). Lors de la phase qualificative de la dernière CAN, cette sélection avait enregistré trois défaites face à l'Algérie (1-3), au Soudan (0-1) et au Burkina Faso (1-2). La sélection dirigée par Juan Micha Ebiang Bicogo est composée de plusieurs joueurs expatriés, parmi lesquels Nabil Ondo (FC Nantes), Loren Zunisa (Real Madrid), ainsi que d'autres évoluant en Italie, en Espagne, en Grèce, aux États-Unis ou encore en Chine.

Les hommes du coach Corentin Martins entendent confirmer leur ascendant face aux Nzalang Nacional lors de cette rencontre en terre turque.