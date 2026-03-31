Madagascar: Rija Rajaobelina - « La motivation est de redonner du sens au maillot national »

Récemment nommé capitaine de l'équipe nationale masculine pour la Coupe Davis, Rija Thierry Rajaobelina répond à nos questions.

Quelle est votre vision globale en tant que capitaine des Akomba masculins en Coupe Davis ?

Ma vision repose sur des bases solides, à la fois humaines, organisationnelles et sportives. La priorité est d'assainir et de clarifier les règles de sélection. Elles doivent être transparentes, comprises de tous et perçues comme justes. Une équipe nationale se construit d'abord sur la confiance, et cette confiance passe par des critères clairs et assumés.

Au-delà des règles, quelles valeurs souhaitez-vous instaurer pour redorer le blason du tennis?

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Porter le maillot de Madagascar est un engagement fort. L'amour du maillot, le patriotisme et le respect de l'équipe doivent être au coeur du projet. Chaque joueur doit comprendre qu'il représente bien plus que lui-même. Il porte une histoire, des attentes et une responsabilité qu'il doit honorer avec fierté.

Justement, quelle place accordez-vous à cette notion d'héritage ?

À titre de rappel, l'équipe malgache de Coupe Davis a atteint en 2015 le Groupe II, qui correspond à un niveau assez élevé dans la hiérarchie mondiale (juste en dessous des groupes élite). Pour répondre à votre question, elle est centrale dans ma vision. L'équipe de Coupe Davis ne se construit pas uniquement dans le présent, elle s'inscrit dans une continuité. Des premières générations qui ont posé les bases, jusqu'à celles qui ont suivi depuis 1997, il existe une mémoire collective qu'il faut préserver.

Chaque joueur doit prendre conscience qu'il hérite de cet engagement et qu'il en devient le gardien. C'est ce lien entre passé, présent et futur qui donne de la profondeur au projet et renforce le sentiment d'appartenance.

.Comment comptez-vous renforcer l'esprit d'équipe car ce que vous dites s'apparente à une grosse responsabilité ?

Je souhaite instaurer une véritable collaboration avec les joueurs et leur entourage. L'équipe nationale ne doit plus être un simple moment isolé dans la saison, mais un projet construit dans la durée. Cela passe par le dialogue, la confiance et une communication régulière.

Il faut aussi rompre avec une logique où chacun vient uniquement pour jouer une rencontre avant de repartir. Représenter Madagascar doit être vécu comme une mission, un engagement collectif avec l'envie de se battre ensemble, les uns pour les autres.

Quels sont vos objectifs sur le plan sportif et structurel ?

Mon ambition est de professionnaliser le rôle de capitaine et de structurer davantage l'équipe. Cela signifie que le travail ne doit pas se limiter à la semaine de compétition. Il faut un suivi régulier des joueurs, avec un accompagnement individualisé selon les besoins. L'objectif est de créer une dynamique continue tout au long de l'année. J'aimerais aussi m'entourer de compétences complémentaires, comme un assistant coach, un préparateur physique ou un kinésithérapeute.