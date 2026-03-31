Madagascar: Circulation - Des travaux de déviation lancés

Des travaux de remplacement des canalisations souterraines débuteront à Antananarivo dans le cadre du projet PIAA2. Ces travaux entraîneront des fermetures temporaires de routes et des déviations.

Afin de permettre l'installation des travaux de remplacement des canalisations souterraines, les travaux s'étendront du stade Malacam jusqu'au marché Petite Vitesse à Isotry, ainsi qu'à Mahamasina, entre le stade Barea et le lac Anosy. En conséquence, plusieurs routes autour du stade Barea seront fermées temporairement. Des déviations seront mises en place pour rediriger la circulation, et des équipes seront présentes sur place pour assurer la fluidité du trafic. Cette réorganisation vise à limiter les désagréments, avec des plans de déviation déjà établis.

Les autorités appellent la population à respecter strictement les panneaux de signalisation afin de garantir la sécurité et la fluidité du trafic pendant cette période. Une fois les travaux terminés, la circulation sur les routes concernées sera rétablie, et le système de drainage amélioré devrait considérablement faciliter la gestion des eaux pluviales et usées dans la ville.

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L'urbanisation rapide et souvent mal maîtrisée d'Antananarivo a conduit à l'occupation de zones inondables, exacerbant ainsi la vulnérabilité de certains quartiers. Les infrastructures d'assainissement vieillissantes et insuffisantes favorisent les inondations récurrentes, dégradant le cadre de vie et favorisant la propagation de maladies hydriques.

Dans ce contexte, le projet PIAA2 (Programme intégré d'assainissement d'Antananarivo) prévoit une série de travaux visant à installer un canal de drainage à Mahamasina. Le chantier débutera le 3 avril et s'étendra sur 24 mois. D'un montant de 53 millions d'euros (soit environ 254 milliards d'ariary), il a pour objectif de résoudre les problèmes d'inondation et de gestion des eaux usées. Les travaux toucheront d'abord les zones d'Analakely et d'Antanimena, puis se concentreront autour de la place des Barea à Mahamasina.

Objectif

Ce projet vise à améliorer les infrastructures d'assainissement et à réduire les risques d'inondation, et profitera directement à environ 2 millions de personnes. Les nouvelles infrastructures permettront une gestion plus efficace des eaux pluviales et éviteront l'accumulation d'eaux stagnantes, notamment dans les zones basses de la ville. La ministre de l'Eau, de l'Assainissement et de l'hygiène, Minosoa Anjaratiana Elia Razafindrianiaina, a également insisté sur l'importance de changer les comportements pour maintenir les canaux propres et éviter les obstructions.

«Les travaux à Mahamasina consistent à installer un canal de drainage reliant Anosy à Andriantany. Pendant la saison des pluies, les eaux pluviales seront redirigées vers Anosy et les nombreux canaux, tandis que les eaux usées iront vers le canal Andriantany. Le projet, avec des structures de 6 mètres de haut et 1,50 m de profondeur, nécessite la fermeture temporaire de certaines routes. Les matériaux étant préfabriqués, il n'est pas nécessaire d'attendre le séchage du béton. L'excavation, qui constitue la phase la plus délicate, est réalisée à l'aide d'une grue», indique Oyo Razakamahefa, coordonnateur du PIAA2.

Au-delà de cette première phase, le projet prévoit également des études pour aménager d'autres zones telles que Anjanahary, Besarety et Andravoahangy, Grand Canal, marais Masay, Ilanivato, Andrefan'Ambohijanahary et Anosy.

Rappelons que la première phase de ce projet a été réalisée entre 2016 et 2022. Cette deuxième phase vise à renforcer la capacité de la capitale à relever les défis liés à la gestion de l'eau.

Ce projet de réhabilitation représente un investissement majeur pour la ville d'Antananarivo, visant à améliorer la qualité de vie de ses habitants tout en réduisant les risques d'inondation et en favorisant une gestion plus efficace des eaux pluviales et usées.