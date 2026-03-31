Madagascar: Antananarivo - La Première dame s'implique dans l'assainissement de la capitale

31 Mars 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Miangaly Ralitera

Une fourche à la main, la Première dame Elisa Randrianirina a participé aux travaux d'assainissement d'un canal à Andohatapenaka II, hier. Elle a ainsi procédé au lancement officiel d'une série d'opérations d'assainissement prévues dans les six arrondissements de la Commune urbaine d'Antananarivo (CUA), dans le but d'assainir la capitale. « En tant que mères, nous sommes prêtes à nous engager pour vous. Même si des menaces de mort sont proférées à notre encontre, cela ne nous éloignera pas du peuple», a-t-elle déclaré lors de son intervention.

À cette occasion, un canal de 1 000 mètres a été aménagé, mobilisant 150 personnes par jour pendant deux jours. L'épouse du président de la Refondation a tenu à donner l'exemple, appelant la population à s'impliquer pleinement dans les travaux d'assainissement et à adopter de bonnes pratiques d'hygiène, rappelant que la propreté est essentielle à la santé. Cette opération marque le début d'une série d'interventions qui se poursuivront cette semaine dans les autres arrondissements de la capitale, dans le cadre des actions sociales d'assainissement.

La ministre de la Population et des Solidarités, Voahanginirina Cathia Rakotoniaina, a salué cet engagement et a souligné l'importance de la solidarité et de l'entraide entre les citoyens.

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La cérémonie, présidée par la Première dame, s'est déroulée en présence de la ministre de la Population et des Solidarités, de l'association Fanilon'ny Fanavaozana an'i Madagasikara (FFM), ainsi que des équipes issues des fokontany et de diverses organisations et associations.

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