Madagascar: Résurgence - Le TIM entend veiller à l'exécution du chronogramme

Il aura fallu huit années au parti TIM et à l'ancien président Marc Ravalomanana pour effectuer un retour à Mahajanga. Sa dernière tournée officielle dans la cité des Fleurs remontait à 2018.

Samedi, les partisans de Marc Ravalomanana, accompagnés de membres du bureau politique national et local ainsi que de députés élus sous les couleurs du TIM, ont investi la place de l'ancien Magro à Mahajanga Be, à l'issue d'une marche à travers la ville.

Ces retrouvailles, organisées à l'occasion de la nouvelle année 2026, s'inscrivent dans une volonté de redynamisation du parti dans la région Boeny. À travers les différentes interventions, dont celle de Marc Ravalomanana, le TIM a indiqué son intention de prendre part au processus de refondation en cours.

Le chronogramme évoqué par les autorités reste, selon le parti, au stade d'annonces. Le président national du TIM a appelé au respect de l'agenda, tout en affirmant la volonté du parti de collaborer avec le régime actuel.

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« Le chronogramme reste encore au stade de rapport verbal, mais son exécution n'est pas encore effective à ce jour. Par exemple, à partir de ce mois de mars, il était prévu de mettre en place des stratégies urgentes et les priorités du chronogramme jusqu'en juin, mais rien n'est effectif. Quand on dirige un pays, l'hésitation et le doute n'ont pas leur place. Il ne faut pas écouter tout ce qui se dit, c'est un véritable problème et c'est très décevant. Mais nous resterons vigilants », a déclaré Marc Ravalomanana.

La concertation nationale, tout comme la composition de ses participants, reste incertaine. Le processus électoral n'est pas encore clairement défini.

Rempart

« La révision et le nettoyage de la liste électorale, gages de la confiance du peuple, n'ont pas encore donné de résultats, et le changement des différents responsables n'est pas encore constaté. Nous avons une stratégie pour développer Madagascar et nous nous joignons au processus de refondation qui vise à transformer les choses. Le parti TIM entend agir pour que les intérêts du pays soient pris en compte et que les revendications du peuple malgache soient entendues. Le gouvernement aspire à une réforme globale.

On constate aujourd'hui certaines évolutions, notamment en matière de liberté d'expression et de circulation. L'important pour le peuple reste la santé et l'éducation. Si des insuffisances persistent, nous continuerons à les signaler et à suivre de près l'action du gouvernement », a poursuivi le président du TIM.

Le secrétaire général du TIM, Rina Tahiana Randriamasinoro, a pour sa part appelé les partisans à rester attentifs à l'ouverture des inscriptions sur la liste électorale, prévue au mois de décembre.

« Il faut rester attentif. Nous espérons que l'annonce de l'organisation de l'élection en décembre 2027 sera maintenue », a-t-il indiqué.