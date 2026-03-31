Madagascar: Santé - Sumitomo Corporation équipe les hôpitaux

Les deux hôpitaux de Toamasina sont de mieux en mieux équipés pour la prise en charge des patients. Sumitomo Corporation, actionnaire majoritaire du projet Ambatovy, a répondu aux besoins urgents des structures sanitaires de la ville, durement touchées par le cyclone Gezani en février 2026.

Dans ce cadre, des équipements médicaux essentiels ont été remis le 18 mars au Centre hospitalier universitaire (CHU) Analankininina de Toamasina et au CHU de Morafeno, les deux principales formations sanitaires de la localité.

Les lots comprennent notamment des stérilisateurs à chaleur sèche, des pompes à seringue électroniques, des aspirateurs chirurgicaux électriques, des moniteurs multiparamétriques ainsi que des concentrateurs d'oxygène. Ces équipements visent à renforcer la prise en charge des patients dans un contexte post-cyclonique encore fragile.

Selon les informations communiquées, cette initiative a été menée en coordination avec le Bureau national de gestion des risques de catastrophes (BNGRC) et les autorités compétentes, afin de s'inscrire dans une réponse cohérente aux priorités de relance après les dégâts causés par le cyclone.

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Ces équipements devraient contribuer à améliorer la qualité des soins dans les deux hôpitaux et à soutenir le travail des équipes médicales, fortement sollicitées depuis la catastrophe naturelle