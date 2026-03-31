Madagascar: Météo - Des grêlons annoncés à Bongolava

Les averses orageuses persisteront sur plusieurs régions de l'île, avec des risques de grêlons à Bongolava, sur le côté ouest du centre et à Miandrivazo. En revanche, le sud-ouest et le nord-est connaîtront un temps plus sec, indique Mamy Andriamirado Nomenjanahary, prévisionniste à la Direction générale de la Météorologie, dans son bulletin pour les trois prochains jours.

D'après la prévision hebdomadaire de Météo Madagascar, publiée ce week-end, cette semaine devrait être relativement calme d'un point de vue météorologique. Un alizé modéré soufflera sur la côte Est, tandis que des conditions instables seront observées ailleurs. Aucun phénomène climatique majeur n'est prévu. Toutefois, après un début de semaine sec, des pluies, parfois orageuses, devraient faire leur retour à partir de jeudi, avec des averses localisées dans plusieurs régions.

Les températures resteront globalement stables, avec des minimales variant entre 13 et 26 °C et des maximales oscillant entre 23 et 37 °C.

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Les autorités appellent à une vigilance particulière, notamment pour les personnes vulnérables, en raison du retour des précipitations, qui pourrait favoriser la recrudescence des maladies respiratoires. « Nous entrons progressivement dans la saison intermédiaire, marquée par des alternances de journées chaudes et fraîches », poursuit le prévisionniste.