Madagascar: Athlétisme - Course de solidarité - Somadis au chevet de l'hôpital d'Ambohimiandra

Une course pour courir utile. La salle de presse du stade Barea Mahamasina a servi de cadre, lundi en début d'après-midi, à la présentation officielle de la course solidaire « Live & Give », initiée par Somadis en collaboration avec la Fédération malagasy d'athlétisme (FMA). Prévue le 26 avril, cette manifestation sportive et caritative vise à soutenir l'hôpital des enfants d'Ambohimiandra, confronté à des besoins urgents en infrastructures et en équipements.

Responsable marketing auprès de Somadis, Andy Rajoelina a rappelé l'engagement historique de la marque La Vache qui rit, fondée il y a 105 ans par Léon Bel, dans les actions sociales. « Depuis cinq ans, le concept Live & Give traduit notre volonté de partager la joie tout en aidant les plus vulnérables. Cette année, nous avons choisi de soutenir l'hôpital d'Ambohimiandra à travers une course ouverte à tous », a-t-il expliqué.

Dans cette optique, 50 ariary par boîte vendue ont déjà été reversés à des oeuvres sociales, notamment en faveur des enfants défavorisés.

Sécurité avant tout

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L'événement ambitionne de rassembler 3000 participants autour de trois formats accessibles : 2 km pour les enfants de moins de 12 ans accompagnés de leur famille, 4 km pour les jeunes nés en 2009-2010 et 15 km pour les adultes de plus de 18 ans, licenciés ou non.

Membre de la direction technique auprès de la Fédération malagasy d'athlétisme, Njaka Tsirofo Rasoloarison a précisé que la présentation d'un certificat médical sera obligatoire pour garantir la sécurité des coureurs, car la sécurité prime avant tout.

Le parcours du 15 km s'élancera du parvis d'Analakely en rejoignant le tunnel, en passant notamment par Ambohidahy, le ministère de la Santé, la CNAPS, Anosy, le Sénat, Andrefanambohijanahary, avant un retour via Ankadimbahoaka et le Palais des sports.

Au-delà de l'aspect sportif, chaque inscription - fixée à 5000 ariary et exclusivement en ligne - constitue un geste de solidarité, les fonds étant directement destinés à l'hôpital.

« Au cas où le nombre estimé ne serait pas atteint, Somadis a déjà préparé un budget à allouer à l'hôpital d'Ambohimiandra », précise Andy Rajoelina.

Des primes sont prévues par catégorie, avec une récompense de 500 000 ariary pour les vainqueurs du 15 km. Les 1000 premiers inscrits recevront également un tee-shirt offert par Somadis.

À travers cette initiative, les organisateurs espèrent susciter un élan collectif pour améliorer les conditions d'accueil des patients dans un établissement centenaire aujourd'hui fragilisé. Un rendez-vous où courir rime avec générosité.