Madagascar: AGO - FMF - Le statut amendé

La tension monte à quelques mois des élections. La troisième assemblée générale ordinaire de la Fédération malgache de football, présidée par Alfred Randriamanampisoa, a duré plus de trois heures à l'hôtel Le Rêve à Antsirabe. L'équipe de la Fédération a obtenu à l'unanimité le vote de quitus. Par contre, le non-aboutissement de l'adoption de l'amendement du nouveau statut et du code électoral sur les onze points dans l'ordre du jour a le plus suscité de débats.

La réunion a été honorée par la présence des instances observatrices du ministère de la Jeunesse et des Sports, du Comité olympique malgache et surtout des hauts responsables de la FIFA, Ahmed Mohamed Mohamed Moktar Harraf et Fatou Binetou Ba, le représentant de la CAF, Nadim Magly Maurice Kamel, le président de la Fédération comorienne et président de COSAFA, Saïd Ali Saïd Athouman.

L'adoption du renouvellement du statut et du nouveau code électoral a été au coeur du débat. La FIFA veut désormais une élection plus ouverte, avec des électeurs élargis et plus démocratique. « L'application du nouveau statut standard sur le code électoral, par l'élargissement des électeurs, évitera ou au moins réduira les corruptions dans l'élection du président de la Fédération, qui se fera en vote par liste», souligne le patron de la Fédération, Alfred Randriamanampisoa.

L'élargissement du nombre des électeurs, de 24 ligues à 47, a été au centre de la discussion. Selon la proposition, d'autres électeurs comme les techniciens, les arbitres, les entraîneurs, les anciens joueurs, les supporteurs, les journalistes... devraient désormais intégrer la liste des votants.

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Éviter la corruption

Les ligues, étant organe suprême, ont procédé à au moins six conclaves dans la matinée de l'AGO avant de prendre cette décision. Les ligues sont passées au vote secret pour trancher si elles allaient procéder à l'adoption ou à l'ajournement du vote. Dix-sept ligues contre cinq ont décidé d'ajourner la date de validation de l'amendement. Des rectifications de la proposition seront logiquement attendues dans les prochaines semaines.

« La date de l'assemblée générale extraordinaire pour l'adoption du nouveau statut sera fixée selon la disponibilité des représentants de la FIFA, qui est en train de standardiser le code électoral des présidents de fédérations nationales partout dans le monde depuis des mois », précise le président de la FMF.

Les présidents de ligue ont tous refusé de donner leur avis ni d'argumenter leur choix de ne pas valider l'amendement hier. Le représentant du ministère a préféré lui aussi ne pas s'exprimer, compte tenu d'ailleurs de la non-compatibilité de la nouvelle proposition avec les textes en vigueur au pays.