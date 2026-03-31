Madagascar: Judo - Open de Dakar - Zo en or, Dylan en argent

Deux judokas de la Grande Île sur le podium. Madagascar a brillé à l'Open de Dakar, au Sénégal, ce dimanche. La judokate du club Saint-Michel, Hajanirina Zo Andriambololona, s'offre la médaille d'or dans la catégorie -78 kg. Zo s'est imposée en finale par ippon contre l'Algérienne Lydia Kechout. En demi-finale, elle a battu la Marocaine Malak Lakhal. Et en phase de poule, elle a disposé de la Sénégalaise Yacine Diatta.

Zo Hajanirina était médaillée d'argent à l'Open d'Abidjan en novembre 2025, classée cinquième l'an passé au championnat d'Afrique et était médaillée d'or à l'Open de Saint-Denis, à La Réunion.

La médaille d'argent a été ravie par Dylan Andrianjafitsalama, sous le drapeau français, à la Coupe d'Afrique de Dakar dans la catégorie des cadets. Chez les -55 kg, Dylan s'est incliné devant l'Algérien Alhérien Bahraoui Ala Eddine après sa victoire en demi-finale contre le Nigérian Maman Lawah Abdoul Nasser. En phase de poule, il avait battu le Sénégalais Diop Serigne.

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Le troisième représentant du pays, Sandaniaina Andrianjakarivelo, chez les -60 kg, avait encaissé trois défaites contre le Sénégalais Mamadou Yero Ba et le Sénégalais Harouna Keita. Repêché, Sandaniaina s'est par la suite plié devant le Kenyan Pius Ayanga.