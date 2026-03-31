Madagascar: Concours Volamena - L'Esca et Antsan'ny Tia sacrés champions de l'éloquence

La finale provinciale du concours Volamena a révélé les meilleurs jeunes orateurs de la capitale, appelés à représenter Antananarivo lors de la grande finale nationale du 2 mai.

Dès les premières prises de parole, le ton était donné : assurance, conviction et maîtrise du verbe ont marqué la finale provinciale de la deuxième édition du concours de débat inter-lycées Volamena. Organisé par le Journal des Étudiants (JE), l'événement s'est tenu samedi dernier à l'Alliance française d'Andavamamba, réunissant les meilleurs talents oratoires de la capitale.

Au coeur de cette compétition, quatre établissements se sont affrontés dans une joute intellectuelle soutenue : l'ESCA Antanimena, Saint-Michel, Mirva et Bambino. Face à un public attentif, les candidats ont débattu avec assurance sur des sujets de société, démontrant que l'éloquence et l'esprit critique ne dépendent pas de l'âge, mais du travail et de l'engagement.

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Au terme des échanges, l'ESCA Antanimena, représentée par une équipe de trois élèves, s'est imposée comme la grande gagnante du débat. Une victoire qui lui vaut le titre de championne de débat de la province d'Antananarivo, saluée pour la solidité de ses arguments et la cohérence de sa prestation.

Opportunité

Dans la catégorie éloquence, Antsan'ny Tia, élève de l'établissement Les Joyeux Lurons, s'est également distinguée. Grâce à une prestation remarquée, elle a su capter l'attention du jury et du public, décrochant le titre de meilleure oratrice de la capitale.

Ces deux lauréates porteront désormais les couleurs d'Antananarivo lors de la grande finale nationale prévue le samedi 2 mai. Une étape décisive où elles auront l'opportunité de se mesurer aux meilleurs jeunes talents venus des autres régions du pays.

Au-delà de la compétition, cette initiative du Journal des Étudiants vise à encourager les jeunes à prendre la parole, à structurer leur pensée et à défendre leurs idées avec rigueur. Une ambition illustrée par la qualité des prestations observées lors de cette finale, qui s'impose comme un véritable tremplin pour la jeunesse malgache.