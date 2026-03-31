Ile Maurice/Madagascar: Athlétisme - Trail 32 KM - Hajanirina survole l'épreuve au pays

Le Malgache Hajanirina, du Crown Athletics d'Antsirabe, a signé une victoire nette ce week-end, le 28 mars à Maurice, en remportant le trail de 32 km avec un chrono solide et une maîtrise parfaite. Sur un parcours exigeant mêlant technicité et relance, il a bouclé la distance en 3:11:21, reléguant ses poursuivants à bonne distance. Derrière lui, Brian François Fils, en 3:27:16, et Liraud Flore, en 3:27:27, complètent le podium au terme d'une lutte serrée.

Parti sur un rythme régulier, le Malgache a construit sa victoire dans la durée. Sa gestion de course et sa capacité à accélérer dans les portions clés lui ont permis de creuser l'écart dans la seconde moitié du tracé. Une démonstration de maîtrise qui ne souffre d'aucune contestation.

Sur les dernières années, les temps gagnants du championnat de Maurice oscillent entre 3h05 et 3h20, avec une référence marquante en 2022 sous les trois heures 2:59:40. Dans ce contexte, la performance de Hajanirina se situe dans la fourchette haute des meilleurs résultats récents, confirmant sa régularité au plus haut niveau.

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Ce succès à Maurice renforce la dynamique du trail malgache sur la scène régionale. Pour Hajanirina, il s'agit d'un repère solide en vue des prochaines échéances, avec l'ambition désormais de se rapprocher, voire de menacer, la barrière symbolique des trois heures.

Par rapport aux éditions précédentes, il y a eu une modification du trajet rendant difficile de descendre sous la barre des trois heures.

Cette victoire à Maurice renforce la présence malgache sur la scène régionale et ouvre des perspectives prometteuses pour la suite de la saison.

Classement final et top 10 :

1 - Hajanirina (03:11:21), 2 - Brian François Fils (03:27:16), 3 - Liraud Flore (03:27:27), 4 - Grégoire Jacquin (03:33:56), 5 - Clément Deffrenne (03:37:12), 6 - Joseph Jean Damien Ravina (03:38:45), 7 - Romain Bayol (03:46:35), 8 - Sacha Lagesse (03:51:20), 9 - Tezy Thomas (03:53:13), 10 - Patrice Chan Seem (03:55:20).Donné Raherinjatovo