Madagascar: Marovoay - Une grossesse môlaire à l'origine du vol d'un bébé

À Marovoay, une femme souffrant d'une grossesse môlaire, une pathologie où l'utérus grossit sans qu'un bébé ne se développe, n'a pas osé avouer la vérité à son époux. Craignant de rentrer sans enfant, elle a imaginé un plan dramatique : voler le nouveau-né d'une autre mère dont elle connaissait le mari.

Vendredi, à Ankaraobato Amborovy, à Mahajanga, elle s'est rendue chez sa cible, qui venait d'accoucher. Sous prétexte de rendre visite, elle a demandé à sortir prendre l'air avec le nourrisson âgé de six jours. Un jeune garçon, frère de la mère, les accompagnait, mais elle a trouvé un stratagème pour le renvoyer à la maison.

Lorsque la famille a constaté que la femme et le nouveau-né ne revenaient pas, l'alerte a été donnée. Avant même que les parents ne préviennent la police, des agents postés au barrage de sécurité ont remarqué la suspecte dans un taxi-brousse en direction de Marovoay, le bébé dans les bras. Interrogée, elle a tenté de faire croire qu'elle se rendait aux obsèques de la mère de l'enfant. À l'entrée de Marovoay, le véhicule a été intercepté et la voleuse arrêtée.