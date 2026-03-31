Madagascar: Mananjary - Une femme et sa fille retrouvées mortes

Une femme et sa fille ont été retrouvées mortes, hier, à Marofinaritra, à Mananjary. La police a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances de ce double meurtre.

Un drame survenu hier dans le fokontany de Marofinaritra, dans la commune urbaine de Mananjary, dépasse l'entendement. Une femme âgée de 43 ans et sa fille de 5 ans ont été retrouvées mortes dans des circonstances tragiques.

Selon les premières informations rapportées depuis Mananjary, chef-lieu de la région Vatovavy, l'enfant présentait deux coups de couteau ainsi qu'une entaille supplémentaire, tandis que la mère portait également une blessure causée par une arme blanche. C'est une passante qui a découvert les corps en premier. Elle a immédiatement alerté les habitants et les autorités. Les victimes n'étaient pas originaires de Mananjary, mais venaient de Fianarantsoa, selon leurs voisins.

La police a confirmé avoir reçu l'alerte vers 11 heures. Les forces de l'ordre se sont rendues sur les lieux pour procéder aux constatations, en présence d'un médecin.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« Les corps ensanglantés ont été retrouvés dans des toilettes de fortune, situées à l'écart des habitations. La passante qui a fait cette macabre découverte a prévenu le président du fokontany. Nous avons ensuite été informés », confie un policier.

L'arme

Les enquêteurs privilégient l'hypothèse d'un double homicide survenu aux premières heures du jour, alors que la mère et sa fille se rendaient ensemble aux toilettes. Un couteau a été retrouvé dans la main de la mère, mais les policiers estiment improbable qu'elle ait tué son enfant avant de se donner la mort, l'arme étant trop petite pour expliquer les blessures graves observées. La mère présentait une plaie au niveau du cou. Son enfant portait plusieurs marques de coups de couteau. Aucune trace de viol n'a été relevée.

Les corps, recouverts de draps blancs, ont été transportés à l'arrière d'un pick-up de la police, sous le regard consterné des témoins.

Les enquêteurs ont ouvert une enquête pour déterminer les circonstances exactes de ce drame et identifier le ou les auteurs. Les investigations se poursuivent, notamment par des interrogatoires du voisinage, afin de tenter de comprendre les causes de cette violence qui met en émoi les habitants de Marofinaritra.