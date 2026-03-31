Afrique: RDC-Jamaïque - « On est concentré pour faire un bon match et tout donner pour le pays », assure Desabre

Après la séance de reconnaissance de terrain, lundi 30 mars au Mexique, le sélectionneur de la RDC, Sébastien Desabre, a assuré que ses joueurs sont prêts pour affronter la Jamaïque.

Il s'est exprimé devant la presse congolaise et étrangère, soulignant que ce match s'annonce particulièrement disputé.

Le technicien français reconnaît que la tâche ne sera pas simple : « Ça va être un match avec un enjeu très élevé. On a beaucoup travaillé. Nous, on continue notre route. Nous avons bien préparé cette rencontre. C'est à nous de produire le match qu'on recherche demain, pour valider un parcours qui a été long. On a commencé notre phase de qualification en novembre 2024, cela fait un moment que tout le monde travaille dur. On est concentré pour faire un bon match demain et tout donner pour le pays ».

Détermination de Cédric Bakambu

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Dans sa déclaration, Cédric Bakambu a appelé ses coéquipiers à prendre l'adversaire très au sérieux.

« Je sais ce qu'on a à faire et on a confiance en nos partenaires. On doit avoir une bonne assise défensive et être tranchants devant, jouer chaque ballon à fond. Le match sera difficile, ça ne sera pas une partie de plaisir. Mais on sera prêts et on va y aller avec nos armes », a-t-il souligné.

Le sociétaire de du Real Betis reconnaît que la Jamaïque dispose d'une équipe physique, rapide et dangereuse, et appelle les Léopards à la prudence : « La Jamaïque a une belle équipe, très rapide. On doit se méfier. Mais on est armés pour cette confrontation ».

Bakambu a également lancé un appel au soutien populaire : « Ce qui m'importe maintenant, c'est de qualifier la RDC à la Coupe du monde. Chez nous, le football réunit tout un pays. Il faut être derrière la sélection nationale.

Peu importe ceux qui seront sur le terrain, en tribune ou au pays, nous serons tous unis pour un seul objectif : qualifier les Léopards ».