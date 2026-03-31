Sénégal: La marche vers paques - Pardon et réconciliation - Abbé André Kabou Tine encourage les chrétiens à vivre cette grâce

Dans ce dernier tournant de la marche vers Pâques, marqué par la Semaine Sainte, Abbé André Kabou Tine, du diocèse de Tambacounda, nous renforce avec son enseignement sur « le pardon et la réconciliation ». Deux termes qui peuvent paraitre dire la même chose mais qui, dans le sens spirituel, interpellent le chrétien. Pour le prêtre, l'enseignement sur le pardon et la réconciliation repose sur une distinction fondamentale : le pardon est une décision personnelle de libération, tandis que la réconciliation est un processus relationnel de restauration.

S'adressant aux fidèles chrétiens, il avance : « quelle prière peut-il y avoir de plus spirituelle que celle que l'Écris nous a donnée, par qui l'Esprit Saint nous fut aussi envoyé ? Et quelle prière plus véritable devant le Père que celle qui jaillit des lèvres du Fils ? Nous pouvons invoquer Dieu comme Père parce qu'il nous est révélé par son Fils devenu homme et que son Esprit nous le fait connaître ». Enseignement...

Le pardon, du latin « pardonare », remettre complètement une dette, consiste à renoncer, à réclamer réparation ou vengeance. Un acte unilatéral, il ne dépend pas de la demande ou du regret de l'offenseur, c'est un choix pour sa propre paix intérieure et sa liberté spirituelle.

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La Bible appelle à pardonner sans limite, sept fois soixante-dix fois, car nous avons été nous-mêmes pardonnés par Dieu. Le pardon est une démarche intérieure de libération et de guérison, indépendante de l'offenseur, qui permet de se défaire de la colère. La réconciliation, elle, est relationnelle et nécessite la repentance de l'autre pour restaurer la confiance. Il faut le dire, le pardon est un don de Dieu, tandis que la réconciliation est un chemin exigeant.

Le pardon, dans l'enseignement chrétien, est un acte d'amour qui se vit dans la grâce infinie de Dieu. En effet, Dieu a envoyé son propre fils Jésus pour nous sauver et nous libérer du péché. Il montre ainsi, par sa grâce et son amour infini pour l'humanité, que tout pécheur est susceptible d'être pardonné. La puissance du pardon réside dans sa capacité à libérer celui qui pardonne de l'amertume, de la rancoeur et du désir de vengeance, agissant comme un outil de guérison intérieure et de transformation personnelle. C'est un choix volontaire que de pardonner, un choix qui brise le cycle de la haine, qui permet d'avancer et qui favorise la santé physique et mentale.

QUELQUES POINTS CLES SUR LA PUISSANCE DU PARDON

Comme libération personnelle, pardonner, c'est affranchir quelqu'un et découvrir que ce quelqu'un devrait être soi-même et c'est ça qui libère du poids de la colère. Du point de vue de la santé et du bien-être, le pardon réduit le stress, il réduit l'anxiété, il réduit la dépression et la colère refoulée. Du point de vue du choix, le choix qui n'est pas un sentiment, il faut préciser, le pardon est une décision, un choix, un engagement, indépendamment des émotions ressenties ou des excuses de l'offenseur.

Pour la perspective spirituelle, le pardon est essentiel pour avancer. D'ailleurs, du point de vue spirituel, le pardon est considéré comme une condition pour recevoir le pardon de Dieu. Il permet de vaincre la tentation et de se libérer des blocages, bien qu'il ne change pas le passé.

Le pardon élargit le futur et permet de guérir. Le manque de pardon fraîcheur peut entraîner des blocages dans la vie, notamment sur le plan spirituel et relationnel. Choisir le pardon est une démarche de force qui permet de se détacher de l'offense et de reprendre le contrôle de sa vie.

LIBERATION EMOTIONNELLE ET SPIRITUELLE

Il est souvent décrit le pardon comme un acte de libération personnelle plutôt que comme une faveur accordée à l'offenseur. Pour soi-même, le pardon permet de ne plus laisser la douleur passée gouverner notre présent. Il libère l'individu du poison de la haine et de l'amertume. Dans de nombreuses traditions, comme le christianisme, le pardon est central pour exprimer la paix divine et la délivrance des blocages internes. C'est une étape nécessaire pour atteindre une sérénité profonde et se détacher des schémas de pensées négatives.

Le pardon est le fondement de relations saines et durables. Il permet de briser les murs de séparation et de restaurer des liens brisés. Se pardonner à soi-même est d'ailleurs souvent l'étape la plus difficile. Mais elle est essentielle cette étape de se pardonner à soi-même pour dévoiler une plus grande acceptation et une plus grande compréhension envers les autres. Le pardon n'est pas de dissiper certaines idées reçues pour comprendre sa véritable force.

Pardonner ne signifie pas oublier. Ça ne signifie pas nier l'offense ou la réalité de la souffrance. Ce n'est ni excuser, ni justifier l'acte de l'autre. On peut pardonner pour comprendre sa propre force. Et donc, il est crucial de savoir pardonner pour sa propre paix, sans pour autant à la limite reprendre une relation avec la personne qui a causé le tort.

Durant ce temps de carême, l'Église nous appelle à la conviction. Et une des meilleures manières de se convaincre, c'est de décider de pardonner. Un exercice qui peut nous aider sans doute à pouvoir pardonner, c'est de nous retrouver seuls, de penser à toutes les personnes qui nous ont offensés, toutes ces personnes avec qui nous avons eu des différends, et nous n'avons pas été capables jusque-là de pardonner.

Puisque le temps du carême nous demande d'avoir un succès, c'est le moment, de prendre sur soi le risque d'aller pardonner à toutes ces personnes qui nous ont offensés, même si elles ne le demandent pas. C'est une démarche que je crois que seuls les chrétiens peuvent faire, c'est une démarche que seuls les disciples du Christ peuvent faire. Et l'autre version maintenant, c'est de s'asseoir et de penser aux personnes à qui nous avons fait du tort et à qui nous n'avons jamais demandé pardon.

POUR QUELLES RAISONS PARDONNER ?

C'est à nous de voir. Et donc, de prendre cette décision aussi, ou alors de prendre sur nous cette décision d'aller demander pardon. Autant nous pouvons faire le mouvement d'aller pardonner, autant aussi nous devons faire le mouvement d'aller demander pardon. Parce qu'en vérité, il n'y a pas de limite à demander pardon et il n'y a pas de limite à demander à être pardonné. Puisque le Christ nous le dit sept fois, soixante-dix-sept fois, pour bien sûr marquer ce caractère illimité du pardon et de la réconciliation. Je voudrais donc vous souhaiter à tous encore un temps de carême, un saint temps de carême, puisqu'il n'est jamais trop tard pour se convertir, parce que l'Écriture nous dit que le Seigneur ne désespère jamais de la conviction de sa créature.

Et donc, aujourd'hui ou demain, nous pouvons nous lever pour aller demander pardon.