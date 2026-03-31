Sénégal: Inclusion aux processus électoraux et décisionnels - La société civile porte la voix des femmes, des jeunes et des personnes handicapées

A l'initiative du Consortium des organisations de la société civile (OSC) pour les élections, constitué autour de l'ONG-3, le GRADEC et le COSCE, un forum de dialogue entre les partis politiques s'est tenu hier, lundi 30 mars 2026, en faveur de l'inclusion des femmes, des jeunes et des personnes handicapées dans les processus décisionnels. Objectif : contribuer au renforcement de la gouvernance politique inclusive en favorisant l'engagement des partis politiques et des OSC en faveur de la participation et de la représentativité des femmes, des jeunes et les personnes handicapées dans les processus électoraux.

Evaluation du niveau d'engagement des partis politiques en faveur de l'inclusion des femmes, des jeunes et des personnes handicapées dans les processus électoraux et décisionnels, l'identification des principaux obstacles institutionnels, organisationnels et socioculturels limitant leur participation politiques sont, entre autres, des sujets autour desquels se sont penché les participants, dont les partis politiques, les organisations de la société civile (OSC), les femmes, les jeunes et les personnes en situation de handicap, au forum de dialogue qui s'est ouvert hier, lundi 30 mars 2026 à Dakar.

Cette initiative est née d'un constat que toute démocratie doit se faire aujourd'hui avec la participation de tout le monde, a souligné Ababacar Fall, secrétaire général du Groupe de Recherche et d'Appui conseil pour la Démocratie participative et la bonne gouvernance (GRADEC) qui note, pour le regretter : « le constat que nous avons fait, c'est qu'au niveau des instances décisionnelles, au niveau de la direction des partis politiques, au niveau de l'assemblée nationale, des conseil territoriaux, nous avons vu que le nombre de femmes, le nombre de jeunes est assez marginal.

Il n'y a pas suffisamment de prise en compte du handicap et également des catégories sociales que représentent les femmes et les jeunes quand on sait leur importance d'un point de vue numérique sur l'échiquier national. »

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Ainsi, l'objectif à travers ce forum, explique-t-il, « c'est de discuter entre organisations de la société civile et partis politiques en vue d'avoir une meilleure prise en compte de ces catégories sociales dans les instances institutionnelles. » Il s'agit, en d'autres termes, « de travailler de façon à prendre en compte cette dimension inclusion pour que les femmes, les jeunes et les personnes handicapées aient plus de responsabilités au niveau des formations politiques », ajoute le Secrétaire général du GRADEC.

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du projet « Saxal Jam » financée par l'Union Européenne (UE) au Sénégal, et dont la seule finalité reste la promotion de la paix au Sénégal, a précisé pour sa part Moundiaye Cissé, Directeur exécutif de l'ONG-3D, non moins membre du Consortium des organisations de la société civile pour les élections. Il a déclaré : « Nous avons estimé qu'en instaurant le dialogue, en instaurant des ponts entre des acteurs diversifies venant d'horizons diverses, on promeut en même temps la paix. »

Estimant que le dialogue doit être permanent au sein de la société, le Directeur exécutif de l'ONG-3D envisage, au-delà de cette rencontre, la tenue prochaine d'un atelier national avec les Forces de défense et de sécurité. Pour lui « Le rôle des Forces de défense est de maintenir l'ordre public, mais parfois leur intervention créer mort d'hommes. »

De son côté, Christophe Casas, représentant de l'UE, qui réitère l'attachement de l'Union Européenne à la promotion des principes démocratiques et à l'inclusion et à la participation des femmes, des jeunes et les personnes handicapées, a indiqué qu'au Sénégal comme dans de nombreux pays, les femmes et les jeunes sont sous-représentés dans les instances décisionnelles, alors qu'ils restent des acteurs essentiels pour relever les défis socio-économiques, politiques et sécuritaires au travers de la gouvernance nationale et locale plus inclusive et participative.

Casas a également souligné l'attention particulière qu'accorde l'UE aux rôles des partis dans la consolidation démocratique. Selon lui, « ce sont les partis politiques que vous représentez qui structure la compétition électorale façonne les coalitions et forme les futurs leaders. »