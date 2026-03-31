Sénégal: Marva group et L acoustics s'allient pour former une nouvelle génération de techniciens - Faire du pays un hub du spectacle et du divertissement

C'est sous le signe de la transmission et de l'excellence que Marva Group a officiellement lancé, les 30 et 31 mars 2026 à Dakar, les activités de son nouveau pôle : Marva Academy. En partenariat avec le constructeur français L-Acoustics, référence mondiale en matière de sonorisation, l'événement a réuni professionnels de l'audiovisuel, artistes et responsables institutionnels, dont le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mamba Guirassy, et l'administrateur général de Marva Sénégal, Mamadou Diop. L'événement est parrainé par El Hadj Baba Maal du « Dandele Lenol ».

Pendant deux jours, les échanges seront rythmés par une cérémonie d'ouverture officielle, des démonstrations techniques et une formation intensive dédiée à de jeunes techniciens sénégalais. L'objectif : allier équipements de pointe et montée en compétences pour faire émerger une industrie culturelle plus professionnelle.

« CE QUI SE FAIT DE MIEUX AU MONDE, OFFERT AUX SENEGALAIS »

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Serigne Babacar Diop, conseiller de Marva, ne cache pas son ambition. « Ce sont un quart accompagné de ce qui s'est fait de mieux au monde, à savoir L-Acoustique. Aujourd'hui, il ne suffit pas uniquement d'avoir les équipements, il faut aussi former les jeunes », a-t-il déclaré. Pour lui, ce partenariat est une étape clé pour « magnifier l'entraînement sénégalais » et insuffler une dynamique nouvelle à la culture nationale.

Une dizaine de jeunes techniciens suivent actuellement la formation, avec pour objectif de maîtriser les technologies les plus avancées. « Les résultats se verront bientôt dans la qualité des productions sonores au Sénégal », a assuré M. Diop. Il a également souligné la vision qui guide Marva : « L'Afrique devrait arrêter de jouer le second couteau. Il faut qu'on aille chercher ce qui se fait de mieux dans le monde et qu'on se l'approprie. »

L-ACOUSTICS : UN SAVOIR-FAIRE AU SERVICE DE LA TRANSMISSION

Franck Surena, Sales manager de L-Acoustics, a pour sa part insistée sur l'importance de former des techniciens locaux, gage d'une expérience spectateur réussie. « Ce n'est pas la peine d'avoir les meilleurs produits au monde s'il n'y a pas les techniciens. La formation est l'un des piliers de notre stratégie », a-t-il affirmé.

Il a salué la collaboration nouée grâce au distributeur local et la rencontre avec « le bon interlocuteur » qu'est Marva. « Notre métier, c'est de pouvoir faire le lien entre ce qui se passe sur scène et ce que reçoit le public. »

UNE VISION STRUCTURANTE POUR LA CULTURE SENEGALAISE

L'événement a également été l'occasion de dresser un premier bilan des réalisations du label Marwa (graphie associée à Marva), déjà à l'origine de projets phares comme le Grand Bal 2026 et le titre Arva, qui cumule des dizaines de milliers de vues sur YouTube. Le promoteur Youssou Ndour, a salué « l'aide de Marva pour atteindre des sommets inespérés en Afrique en termes de professionnalisme et de qualité sonore ».

Avec Marva Academy, le groupe entend institutionnaliser la formation technique et contribuer à faire émerger une nouvelle génération de spécialistes capables de rivaliser avec les standards internationaux.