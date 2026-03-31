Sénégal: Grève des transporteurs routiers Saint-Louis paralysée - Les populations entre difficultés quotidiennes et appel urgent au dialogue

La grève des transporteurs routiers du Sénégal a été durement ressentie hier, lundi 30 mars 2026 à Saint-Louis où une grande partie du réseau de transport urbain et interurbain est restée à l'arrêt. A l'exception de quelques minibus de type Tata et des motos Jakarta visibles sur certaines artères de la ville, l'essentiel des moyens de déplacement a disparu du paysage.

Cette situation a fortement perturbé la mobilité des populations tout au long de la journée avec des répercussions immédiates sur les activités économiques et sociales. Face à ces désagréments, de nombreux usagers appellent l'Etat et les transporteurs grévistes à privilégier le dialogue afin de parvenir à une issue rapide et apaisée.

À l'image de plusieurs autres régions du pays, le mot d'ordre de grève a été largement suivi dans la capitale du Nord, rendant particulièrement difficile l'accès aux lieux de travail, aux services administratifs et aux structures de santé.

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A l'image de plusieurs autres régions du pays, le mot d'ordre de grève des transporteurs routiers du Sénégal est largement suivi dans la capitale du Nord, rendant particulièrement difficile l'accès aux lieux de travail, aux services administratifs et aux structures de santé. Les rares véhicules en circulation n'ont pas suffi à répondre à la demande, plongeant de nombreux habitants dans une situation de quasi-immobilité. Les motos Jakarta, en particulier, ont tenté de pallier ce déficit, sans compenser l'absence des autres moyens de transport.

Dans ce contexte, les témoignages recueillis traduisent un profond désarroi.

« C'est très difficile parce qu'on constate que nos déplacements relèvent d'un parcours du combattant. Les transporteurs routiers sont en grève et c'est très difficile pour nous parce que ce n'est pas favorable à la population. Chaque jour les gens veulent se déplacer d'un point A vers un point B. Mais si cela ne peut pas se faire, sûrement il y aura des conséquences », a laissé entendre un passant sous le couvert de l'anonymat.

Rencontré sur l'avenue Macky Sall, anciennement Général De Gaulle, cet homme accompagnait son épouse souffrante vers une structure hospitalière, illustrant concrètement les difficultés engendrées par la paralysie du transport. Il a poursuivi en soulignant l'ampleur des contraintes imposées aux usagers. « C'est une situation difficile et pénalisante parce que nous ne pouvons pas vaquer à nos occupations. Nous ne trouvons aucun véhicule pour nous convoyer », a-t-il déploré.

De manière générale, les populations rencontrées s'accordent à dire que cette grève ne sera pas sans conséquences sur l'économie locale et nationale. Elles estiment que le transport constitue un maillon essentiel du fonctionnement économique et social. « Cela va impacter sur l'économie parce que qui dit transport dit économie. Donc le transport est un secteur très important pour permettre aux populations de regagner leurs lieux de travail. Nous invitons les transporteurs à réduire leur mot d'ordre de grève de 72 heures », ont-elles préconisé, tout en appelant les autorités publiques et les grévistes à engager des discussions constructives pour mettre fin à cette situation jugée éprouvante.

Toutefois, cette conjoncture défavorable pour la majorité des usagers semble profiter à certains acteurs. Les conducteurs de motos Jakarta, en particulier, tirent avantage de la rareté des moyens de transport conventionnels et voient leur activité connaître un regain notable, confirmant ainsi que dans un contexte de crise, certains segments informels peuvent temporairement combler les défaillances du système