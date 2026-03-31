Sénégal: Dialogue public-privé - Baïdy Agne, président du Cnp reçu par le Premier ministre

Le Président du Conseil national du patronat du Sénégal et Président de Business Africa, Baidy Agne, a été reçu le lundi 30 mars 2026, en audience à la Primature, par le Premier Ministre, Ousmane Sonko.

Selon un communiqué de presse, cette rencontre s'inscrit dans la dynamique de renforcement du dialogue public/privé pour l'atteinte de l'Agenda national de transformation Sénégal 2050 et du Plan de redressement économique et social (Pres).

Le document renseigne que les échanges et discussions ont porté sur les points majeurs notamment l'accroissement des investissements privés nationaux dans les grands projets structurants ; l'atteinte des objectifs de souveraineté économique par un patriotisme économique inclusif et le renforcement du secteur privé national ; le rôle du secteur privé national dans la mise en œuvre du Pres; les perspectives de croissance économique et les préoccupations des entreprises.

Le renforcement du dialogue social tripartite ; la mise en œuvre des réformes nécessaires à l'amélioration du climat des affaires ; le rôle de Business Africa pour la promotion des co-investissements privés africains, l'accélération du processus d'intégration économique et financière de l'Afrique, ainsi que les alliances stratégiques avec l'investissement direct étranger, ont été également au cœur des échanges.

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À cette occasion, le Président Baidy Agne a salué la volonté du Premier Ministre Ousmane Sonko d'être aux côtés du secteur privé national pour une croissance économique plus inclusive et mieux partagée au niveau national. Le Président Baidy Agne s'est également fortement réjouit de la volonté du Premier Ministre d'avoir un dialogue ouvert avec les investisseurs nationaux et étrangers dans le cadre des nouvelles orientations de la politique du Gouvernement.

Cette rencontre a permis de renforcer le partenariat et la coopération entre le Gouvernement et le secteur privé. Le Président Baidy Agne remercie le Premier Ministre pour l'audience accordée et leurs échanges constructifs.