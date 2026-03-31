Cote d'Ivoire: Début de semaine baissier pour la presque totalité des indices phares de la BRVM

Le début de semaine a été baissière pour la presque totalité des indices phares de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM).

L'indice BRVM composite a ainsi baissé de 0,69% à 403,36 points contre 406,18 points la veille. Quant à l'indice BRVM 30, il s'est fortement replié de 1,16% à 189,00 points contre 191,21 points la veille. De son côté, l'indice BRVM Prestige est en baisse de 1,11% à 159,02 points contre 160,80 points précédemment. Quant à l'indice BRVM Principal, il a progressé de 0,10% à 280,15 points contre 279,87 points la veille. L'indice BRVM Composite Total Return (Indice de rendement global du marché) enregistre une variation négative de,069% à 155,33 points contre 156,41 points la veille.

La valeur totale des transactions s'est établie à 1,826 milliard FCFA contre 5,473 milliards FCFA la veille. Quant à la capitalisation du marché des actions, elle enregistre une forte baisse de 108,658 milliards, en passant de 15 660,629 milliards FCFA la veille à 15 551,971 milliards FCFA ce 30 mars 2026. Pour sa part, la capitalisation du marché des obligations a enregistré une baisse de 48,782 milliards FCFA, se situant à 11 969,712 milliards FCFA contre 12 018,494 milliards FCFA la veille.

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Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupée respectivement par les titres Unilever Côte d'Ivoire (plus 7,49% à 57 085 FCFA), SAFCA Côte d'Ivoire (plus 7,13% à 6 540 FCFA), SETAO Côte d'Ivoire (plus 5,74% à 2 670 FCFA), Servair Abidjan Côte d'Ivoire (plus 5,43% à 3 690 FCFA) et TotalEnergies Marketing Sénégal (plus 3,08% à 3 350 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres BOA Côte d'Ivoire (moins 6,90% à 8 100 FCFA), Uniwax Côte d'Ivoire (moins 4,53% à 2 000 FCFA), Filtisac Côte d'Ivoire (moins 4,36% à 2 305 FCFA), Orange Côte d'Ivoire (moins 4,25% à 14 650 FCFA) et SOGB Côte d'Ivoire (moins 3,66% à 7 900 FCFA).