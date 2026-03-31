Afrique: Barrages du Mondial 2026 - Les supporters des Léopards à Kisangani pronostiquent une victoire face à la Jamaïque

31 Mars 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

À quelques heures du coup d'envoi de la finale des barrages intercontinentaux entre la RDC et la Jamaïque, la ferveur monte à Kisangani (Tshopo). Les supporters congolais résidents dans cette ville, interrogés sur l'issue de cette rencontre, affichent un optimisme débordant et ne jurent que par la qualification de l'équipe nationale pour la Coupe du monde 2026.

Dans les rues de la ville, l'engouement est palpable. Malgré le statut de "maîtres du reggae" des adversaires jamaïcains, les fans des Léopards croient fermement en la supériorité de leur équipe.

Des pronostics en faveur d'une victoire nette

La majorité des supporters interrogés prévoient un succès des Congolais, allant d'une victoire serrée à un score plus large :

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Optimisme marqué : plusieurs supporters prédisent des scores tels que 3-0 ou 2-1 en faveur de la RDC

Confiance dans le jeu : "Nous avons toutes les potentialités et les qualités pour gagner ce match", affirme un supporter confiant.

Rêve : un habitant confie avoir rêvé d'une victoire 1-0, avec les joueurs arborant un maillot bleu, assurant que « ce soir la victoire est rassurée".

Un soutien patriotique indéfectible

Au-delà des chiffres, c'est un sentiment d'unité nationale qui prédomine.

"La RDC mon pays, par la grâce de Dieu, on va gagner", s'exclame une femme trouvée dans la rue, sans aucun doute. Pour beaucoup, cette qualification est attendue comme un soulagement et une immense fierté pour tout le peuple congolais.

L'appel à la détermination est lancé aux joueurs avec le célèbre slogan "Fimbu na Fimbu", symbolisant l'espoir de voir les Léopards dominer les Reggae Boys ce mardi soir à 22h, heure de Kinshasa.

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