Congo-Kinshasa: Mondial 2026 - Félix Tshisekedi galvanise les Léopards à quelques heures du match décisif face à la Jamaïque

À quelques heures du barrage intercontinental qualificatif pour la Coupe du monde 2026 prévu ce mardi 31 mars à 22h, heure de Kinshasa, le Président de la République, Félix Tshisekedi, a adressé lundi dans la soirée, un message d'encouragement aux Léopards de la RDC. Un appel à la discipline, à la solidarité et à l'engagement, alors que toute une nation retient son souffle.

Un message de confiance et de fierté nationale

Dans son adresse, le Chef de l'État a tenu à exprimer, au nom du peuple congolais et en son nom propre, un message de confiance et de fierté envers les joueurs. À quelques heures d'un rendez-vous crucial face à la Jamaïque, il a rappelé l'importance symbolique de cette rencontre.

Les Léopards ne joueront pas seulement un match de football, mais porteront « le drapeau de la République » et les espoirs de plus de 100 millions de Congolais.

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Le Président a exhorté les joueurs à faire preuve de discipline, de solidarité et de maîtrise, tout en y ajoutant « ce supplément d'âme » qui caractérise les grandes équipes dans les moments décisifs.

Il a également invité les Léopards à s'inspirer des grandes figures du football congolais qui ont marqué l'histoire et contribué à la renommée du pays sur la scène internationale.

S'adressant directement aux joueurs, le Chef de l'État a souligné « qu'ils sont les héritiers d'une histoire glorieuse, désormais appelés à écrire la leur. Chaque action sur le terrain, chaque duel, chaque minute du match portera une dimension nationale ».

Au-delà du sport, pour le chef de l'État, « cette rencontre est un moment de représentation de la dignité, de la fierté et des ambitions d'un peuple tout entier » .

Un espoir partagé par toute une nation

Dans son message, le Président a rappelé que derrière les Léopards se tient tout un peuple :

Des enfants qui rêvent à travers leurs performances,

Une jeunesse en quête de repères et d'espoir,

Ainsi que des compatriotes éprouvés, notamment dans l'Est du pays, qui trouveront dans ce match une source de réconfort et de rassemblement.

Un objectif historique : Une qualification attendue depuis 52 ans

L'enjeu est clair : offrir à la RDC une qualification historique à la Coupe du monde, plus de cinquante ans après sa dernière participation. Un défi à la hauteur des attentes d'une nation mobilisée derrière son équipe.

Le Chef de l'État a conclu son message en appelant les Léopards à jouer avec honneur, avec le cœur et avec foi, avant d'adresser ses vœux de victoire et de bénédiction à l'ensemble du peuple congolais.