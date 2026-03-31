Togo: Moins d'accidents sur certains axes

31 Mars 2026
Togonews (Lomé)

Les mesures de sécurité routière engagées par le gouvernement commencent à porter leurs fruits. Agba Tassa, responsable de la Division de la sécurité routière (DSR), dresse un bilan encourageant des actions menées depuis le 9 février sur la RN1 (Lomé-Cinkassé) et le grand contournement de Lomé.

«Nous avons constaté une diminution des sinistres. Les accidents mortels sont devenus très rares, surtout sur le grand contournement», a-t-il indiqué, précisant que les incidents recensés se limitent désormais à des dégâts matériels ou des blessures légères.

Depuis le renforcement des effectifs, les agents veillent à interdire tout stationnement dangereux, exigent la pose de triangles de signalisation pour les camions en panne, luttent contre les surcharges et sanctionnent les traversées via le terre-plein central, une pratique à risque particulièrement répandue chez les motocyclistes.

Malgré ces résultats, la DSR ne compte pas relâcher la pression.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.