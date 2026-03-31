Togo: Moins d'accidents sur certains axes

Les mesures de sécurité routière engagées par le gouvernement commencent à porter leurs fruits. Agba Tassa, responsable de la Division de la sécurité routière (DSR), dresse un bilan encourageant des actions menées depuis le 9 février sur la RN1 (Lomé-Cinkassé) et le grand contournement de Lomé.

«Nous avons constaté une diminution des sinistres. Les accidents mortels sont devenus très rares, surtout sur le grand contournement», a-t-il indiqué, précisant que les incidents recensés se limitent désormais à des dégâts matériels ou des blessures légères.

Depuis le renforcement des effectifs, les agents veillent à interdire tout stationnement dangereux, exigent la pose de triangles de signalisation pour les camions en panne, luttent contre les surcharges et sanctionnent les traversées via le terre-plein central, une pratique à risque particulièrement répandue chez les motocyclistes.

Malgré ces résultats, la DSR ne compte pas relâcher la pression.