Togo: Routes - Le Niger regarde vers le pays

Le Togo fait école en matière de gestion routière. Une délégation du Fonds d'Entretien Routier du Niger (FER-Niger) a récemment effectué un séjour à Lomé pour s'informer sur le modèle développé par la Société Autonome de Financement de l'Entretien Routier (SAFER).

Cette visite d'étude s'inscrit dans la dynamique de modernisation des infrastructures routières engagée par le Niger, qui cherche à s'inspirer des meilleures pratiques du continent pour améliorer la gestion et le financement de l'entretien de son réseau routier.

Le modèle togolais, porté par la SAFER, suscite un intérêt croissant au-delà des frontières, indique Le Messager.