Togo: La danse comme résistance et identité

31 Mars 2026
Togonews (Lomé)

Le ministre de la Culture, Isaac Tchiakpé, a lancé lundi à Lomé la 9e édition du Festival National des Danses Traditionnelles (FESNAD), dont l'apothéose est prévue le 27 avril prochain.

Jusqu'au 8 avril, toutes les régions du Togo vont rivaliser de créativité et de maîtrise autour du thème «La danse traditionnelle : une expression de notre identité culturelle». Un thème qui résonne profondément dans un pays où chaque pas de danse raconte une histoire, transmet un héritage, affirme une appartenance.

«La danse, le rythme sont un langage universel. Chaque pas exécuté sur la terre de nos aïeux est une signature de ce que nous sommes, une affirmation de notre fierté nationale», a déclaré le ministre, ajoutant : «La modernité n'a de sens que si elle s'enracine dans ce que nous avons de plus authentique. La danse est notre ancrage le plus profond, elle est la géométrie de notre âme togolaise.»

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