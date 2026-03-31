Togo: Direction Genève

31 Mars 2026
Togonews (Lomé)

«Belali Stars School» représentera le Togo au Sommet mondial AI for Good, prévu du 7 au 10 juillet 2026 à Genève.

Il s'est imposé lors du «Robotics for Good Youth Challenge - Togo 2026 qui s'est déroulé il y a quelques jours à Lomé.

Le groupe s'est imposé dans les matchs de robot et dans la catégorie «Projet d'innovation».

Il est à l'origine de la conception d'un robot agricole intelligent capable de gérer automatiquement l'irrigation en surveillant l'humidité du sol, arrosant uniquement quand nécessaire.

Le Sommet AI for Good est une compétition internationale de robotique organisée par l'Union Internationale des Télécommunications (UIT) sous l'égide des Nations Unies.

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