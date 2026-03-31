Afrique: À l'EGYPES 2026, la Tunisie défend sa vision d'un pont énergétique Afrique/Europe

La ministre de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie, Fatma Thabet Chiboub, a pris part, lundi 30 mars, à la 9e édition de la Conférence internationale de l'énergie en Égypte « EGYPES 2026 », où elle a appelé à renforcer les partenariats régionaux et internationaux afin d'accélérer la transition énergétique et de garantir la sécurité des approvisionnements.

Intervenant lors d'une table ronde ministérielle intitulée « Une nouvelle ère de l'électricité interconnectée », la ministre a souligné l'importance de cette rencontre internationale comme plateforme stratégique pour débattre des défis liés aux transformations rapides du secteur énergétique à l'échelle mondiale. Elle a insisté sur la nécessité de développer des coopérations fondées sur le réalisme et l'innovation afin de soutenir l'investissement dans les hydrocarbures et les énergies renouvelables.

Fatma Thabet Chiboub a mis en avant la vision nationale de la Tunisie, qui vise à consolider son attractivité en tant que destination d'investissement, notamment dans le secteur de l'énergie. Elle a présenté plusieurs projets structurants menés dans un cadre réglementaire stable et propice aux partenariats, citant en particulier le projet d'interconnexion électrique entre la Tunisie et l'Italie, ELMED.

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Dans ce contexte, la ministre a appelé à intensifier les efforts en vue de bâtir un véritable pont énergétique entre l'Afrique et l'Europe, soulignant l'importance de renforcer les échanges électriques et de développer un réseau régional intégré. Elle a rappelé que l'efficacité de l'interconnexion électrique repose sur la mise en place d'une infrastructure numérique robuste et de systèmes de surveillance avancés.

Organisée par le ministère égyptien du Pétrole et des Ressources minérales, sous l'égide du président Abdel Fattah Al-Sissi, la conférence EGYPES 2026 se tient sous le thème « La transition énergétique à travers la coopération, l'action et le réalisme ». Elle rassemble de nombreux responsables internationaux, leaders du secteur énergétique et représentants de grandes entreprises mondiales.

La ministre était accompagnée, lors de cette participation, par la chargée d'affaires à l'ambassade de Tunisie au Caire, Dhouha Chouikh, ainsi que par la directrice de la recherche et de l'exploration à la direction générale des hydrocarbures, Rania Marzouki.